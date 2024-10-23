المفوضية تدعو الاحزاب الكردية الى إزالة حملاتها الدعائية

أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بوجوب ازالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوماً من اليوم التالي للاقتراع العام.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تسجيل صوتي لها، اليوم الأربعاء، إنه “بحسب نظام الحملات الانتخابية رقم 2 لسنة 2023 المادة خامساً. على المرشحين والاحزاب السياسية والتحالفات ازالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوماً من اليوم التالي للاقتراع العام”.

وأوضحت جمانة الغلاي، أنه “بعكس ذلك سيتم ازالتها وتحميلها كلفة ازالة المخالفات”.

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية الى أنه “في حال عدم ازالة الحملات الاعلامية الخاصة بالمرشحين والاحزاب والتحالفات وبحسب المادة 19 تتحمل هذه الاحزاب والتحالفات والمرشحين أجور كلفة ازالة المخالفات، ويتم ابلاغهم بتسديدها خلال مدة 10 ايام وبخلافها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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