علي حسين: ليس لدى البارتي حق (الفيتو) على أي حزب لتشكيل الحكومة المقبلة

قال مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة، علي حسين، إن حزبه نجح في زيادة عدد أصواته في هذه الانتخابات.

مؤكّداً خلال مؤتمرٍ صحفي، أن الديمقراطي الكوردستاني فاز بمقاعد في حلبجة، معتبراً أن تصدّر الحزب في الانتخابات يعدُّ انتصاراً لشعب كوردستان بأكمله.

وأشار مسؤول المكتب التنظيمي للديمقراطي الكوردستاني إلى أن الانتخابات البرلمانية في الإقليم جرت في أجواءٍ ديمقراطية وعكست ثقل كل حزب.

وقال حسين: ليس لدى الديمقراطي الكوردستاني حق النقض (الفيتو) على أي حزب لتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان.

مؤكداً في الوقت ذاته، أن أي كيان سياسي مستعد لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة، لن يتردد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ضمّه للتشكيلة الجديدة.

وشدد مسؤول المكتب التنظيمي على أن الحكومة المقبلة “يجب أن تكون حكومة الشعب ولا يجوز للحزب بعد الآن أن يحل محل الحكومة في إدارة شؤون البلاد”.

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