أربيل وبرلين تؤكدان ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان

بما يحقق مصلحة مواطني الإقليم ويخدم تطلعاتهم

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول ، القنصل العام الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الإقليم البرشت فون فيتكه.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الألماني على توليه منصبه، معرباً عن دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل لجهوده، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

من جانبه، أبدى القنصل العام الألماني حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

كما تطرق الاجتماع إلى نجاح انتخابات برلمان كوردستان، التي جرت في أجواء آمنة وديمقراطية، رغم حرمان عدد كبير من الناخبين من حقهم في التصويت بسبب بعض المشاكل الفنية.

واتفق الجانبان على أهمية وضرورة الإسراع بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، بما يحقق مصلحة مواطني إقليم كوردستان ويخدم تطلعاتهم.

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