المفوضية تنفي التلاعب وتؤكد نزاهة انتخابات برلمان كردستان

أكد رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، عدم تسجيل “شكاوى حمراء” أو رصد تلاعب في نتائج انتخابات برلمان كردستان حتى الآن، موضحاً أن فترة تقديم الشكاوى تمتد لـ 48 ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع.

وأشار جميل في تصريح صحفي، إلى أن “معظم الشكاوى المقدمة تتعلق بمخالفات فنية وإدارية وأمنية، من بينها الدعاية قرب مراكز الاقتراع واستخدام الهواتف المحمولة وبعض الأعطال في أجهزة التصويت”.

وأوضح أن”عمليات العد والفرز اليدوي تجري حالياً في دهوك لـ 7 محطات، وستتواصل غداً في السليمانية، وتُختتم الخميس المقبل في أربيل”.

وأضاف أن “النتائج النهائية ستُعلن بعد الانتهاء من العد اليدوي والنظر في الشكاوى، يليها فتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام، وقد يتطلب بعضها إعادة فرز بعض المحطات”.

من جانبها، نفت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، وجود تزوير في الانتخابات، مؤكدة أن المفوضية اعتادت على هذه الاتهامات في كل عملية انتخابية.

بدورها، أكدت رئيسة بعثة مراقبة شبكة الانتخابات في العالم العربي، كولشان سغلام، نزاهة الانتخابات بقولها: “نسبة التزوير صفر.”

يُذكر أن المفوضية أعلنت، الاثنين، النتائج الأولية للاقتراعين الخاص والعام في محافظات إقليم كوردستان.

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