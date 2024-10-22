شبكة الانتخابات في العالم العربي: نسبة التزوير في انتخابات كوردستان صفر

أكدت رئيسة بعثة مراقبة شبكة الانتخابات في العالم العربي، كولشان سغلام، خلو انتخابات برلمان كوردستان من التزوير بقولها: “أجزم بأن نسبة التزوير صفر”.

خلال مشاركتها في تغطية رووداو للانتخابات من ستوديو أربيل، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، عزت كولشان سغلام خلو الانتخابات من التزوير إلى “النظام المستخدم والبطاقة الممغنطة التي تحتوي على الـ QR كود وتبين معلومات الشخص”، مشيرة إلى أن “جهاز الاقتراع لا يتقبل إلا بصمة الشخص نفسه”.

كما أوضحت أن جهاز العد والفرز “ينقل نتيجة الاقتراع مباشرة إلى المفوضية”، وبالتالي “لا يمكن أن يحصل التزوير” في الانتخابات، لكنها أشارت إلى أن أجهزة الاقتراع واجهت “بعض المشاكل”.

حول طبيعة هذه المشاكل، بيّنت أنها “كانت مشاكل تقنية أو ناجمة عن ضعف خبرة ومعرفة لدى الموظفين”، داعية إلى “تدريب الموظفين بشكل أكبر”.

ولم تكتفِ كولشان سغلام بنفي حدوث التزوير في انتخابات برلمان كوردستان، بل أشارت إلى أنها من الممكن أن تنقل “تجربة” كوردستان إلى دول أخرى.

وأضافت أن “هذه الانتخابات كانت نموذجاً إيجابياً” بالنسبة لهم وقد خرجوا بانطباع جيد عنها.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، قد نفت لشبكة رووداو الإعلامية، وجود “تزوير أو تلاعب” في نتائج انتخابات برلمان كوردستان، منوهة إلى أن المفوضية تعودت على مثل هذه الاتهامات “في كل عملية انتخابية”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، النتائج الأولية لانتخابات برلمان كوردستان، للاقتراعين الخاص والعام، اللذين شهدتهما محافظات إقليم كوردستان (أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة) يومي الجمعة والأحد الماضيين.

وأوضحت المفوضية أن 2,087,975 ناخباً أدلوا بأصواتهم في الاقتراعين الخاص والعام بانتخابات برلمان كوردستان من مجموع 2,899,578 ناخباً مسجلاً.

وشارك في هذه الانتخابات 14 حزباً وتحالفاً، فيما بلغ عدد المرشحين 1,191 مرشحاً تنافسوا على 95 مقعداً عاماً وخمسة مقاعد كوتا للمكونات.

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