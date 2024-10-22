رئيس تحرير”الشرق الأوسط”: بيروت اليوم تحلم ان تشبه أربيل

مشيراً الى انه رغم التوتر في المنطقة ذهب اقليم كوردستان إلى انتخابات عامة حرة

أشاد الصحفي اللبناني المعروف ورئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” اللندية غسان شربل ، اليوم الثلاثاء ، بالعملية الديمقراطية في إقليم كوردستان واجراء انتخابات برلمان كوردستان ، مثنياً على تقدم وتطور مدينة أربيل عاصمة الإقليم ، قائلاً ” كانت أربيل تحلم ان تشبه بيروت واليوم تحلم بيروت ان تشبه أربيل”.

رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” وهو من اصل لبناني ، كتب في تدوينة على حسابه في موقع إكس ، وطالعتها (باسنيوز): ” كانت أربيل تحلم ان تشبه بيروت واليوم تحلم بيروت ان تشبه أربيل”.

مضيفاً ” على رغم التوتر السائد في المنطقة ذهب اقليم كوردستان العراق إلى انتخابات عامة حرة لضمان استمرار المؤسسات وشرعيتها. ليت الحصافة نفسها تجلت في اقليم لبنان”.

مردفاً ” الاصرار على ابقاء اقليم لبنان مقطوع الرأس يفاقم العلاقات الشائكة أصلا بين “الاقاليم” اللبنانية”.

وتعاني العاصمة اللبنانية بيروت من التدمير والوضع المعيشي الصعب اثر تحوله الى ساحة للحرب والصراع بين حزب الله وإسرائيل ، كما تعاني من ازمة سياسية واقتصادية كبيرة ، حولت المدينة التي كانت توصف في يوم من الايام بـ باريس الشرق الى مدينة من دون حتى كهرباء نتيجة التقصير والإهمال والأزمات المتلاحقة بسبب إدخال لبنان في حروب وازمات لاناقة ولاجمل للمواطنين اللبنانيين فيها.

وبالنسبة لمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، فقد شهدت خلال السنوات السابقة حملة اعمار وبناء كبيرة وتقدما في مجال الخدمات والبناء الاقتصادي ، حولت المدينة الى وجهة سياحية واستثمارية ، ما أثر على وضعها الدبلوماسي والسياسي، حيث تحولت الى مركز مهم لصنع القرار في المنطقة.

وكان 2 مليون و899 ألف و878 ناخباً يتوزعون على أربع دوائر انتخابية في نطاق محافظات إقليم كوردستان الاربعة “أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة” قد توجهوا الاحد الماضي الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم ، لانتخاب اعضاء برلمان كوردستان الـ 100 وقد جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني على رأس الفائزين بـ 39 مقعداً وفق النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.

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