دعوات دولية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لإقليم كوردستان

دعت كل من أمريكا بريطانيا وفرنسا، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في إقليم كوردستان.

وهنأت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، شعب كوردستان والأحزاب السياسية بنجاح العملية الانتخابية لبرلمان إقليم كوردستان والتي أجريت يومي الـ 18 والـ 20 من اكتوبر تشرين الأول الجاري.

وقالت رومانوسكي في بيانٍ لها، الاثنين، إن موظفي المبعوث الأميركي في العراق “راقبوا عملية التصويت في جميع مراكز الاقتراع بإقليم كوردستان، وهنّأوا شعب الإقليم على التزامهم بالعملية الديمقراطية”.

ولفتت السفيرة الأميركية إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “أبلغت عن وجود مشاكل أمام قراءة بصمات بعض الناخبين”.

وحثّت رومانوسكي المفوضية على حل هذه المشكلة “قبل موعد انتخابات برلمان العراق المزمع إجراؤها عام 2025”.

واعتبرت سفيرة الولايات المتحدة أن تشكيل حكومةٍ جديدة “سيمهّد الطريق أمام حكومة إقليم كوردستان لتعزيز مؤسساتها الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وتعزيز صمود الإقليم”.

من جهته، كتب السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل على حسابه الرسمي على فيسبوك: “ترحب السفارة الفرنسية بإجراء انتخابات قانونية في إقليم كوردستان في 20 أكتوبر. يسعدنا وجود عدد كبير من الناخبين”.

وقال دوريل “هذا التصويت خطوة سياسية مهمة للإقليم والعراق ككل”.

القنصلية البريطانية العامة في أربيل، بدورها رحبت بانتخابات برلمان كوردستان في منشور على مواقعها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إن “الإقبال الكبير هو رسالة قوية لدعم استعادة الديمقراطية”، وأضافت “نتطلع إلى استئناف البرلمان وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”.

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