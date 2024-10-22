تعرف على ما يهم في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان

جرى التصويت الخاص في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في (18 تشرين الأول 2024) والتصويت العام في (20 تشرين الأول 2024)، وأشرفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على العملية وأدارتها.

عدد الناخبين في إقليم كوردستان هو 2,899,878 ناخباً بينهم 215,960 ناخباً كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، حسب إحصائيات مفوضية الانتخابات.

يوم أمس الاثنين (21 تشرين الأول 2024) أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، لشبكة رووداو الإعلامية أن نسبة المشاركة في التصويت كانت 72%.

عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب في الانتخابات، حسب النتائج الأولية المعلنة:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 39 مقعداً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 23 مقعداً

حراك الجيل الجديد: 15 مقعداً

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: سبعة مقاعد

تيار الموقف الوطني: أربعة مقاعد

جماعة العدل الكوردستانية: ثلاثة مقاعد

جبهة الشعب: مقعدان

حركة التغيير: مقعد واحد

تحالف إقليم كوردستان: مقعد واحد

أعلى عدد من الأصوات التي حصل عليها مرشح في كل دائرة انتخابية:

شالاو كوسرت، أربيل: 24,417 صوتاً

بهجت علي، دهوك: 23,603 أصوات

محمد سليمان، السليمانية: 20,759 صوتاً

هلكورد نجيب، أربيل: 18,823 صوتاً

أحمد محمد نوح، أربيل: 18,548 صوتاً

ديكو فاروق، أربيل: 18,429 صوتاً

أوميد علي، السليمانية: 17,421 صوتاً

شفان سعيد، دهوك: 17,388 صوتاً

ميران محمد، السليمانية: 17,051 صوتاً

علي حمة صالح، السليمانية: 16,891 صوتاً

يجب أن تشكل النساء في الدورة السادسة لبرلمان كوردستان نسبة 30% من الأعضاء، وهذا يؤدي إلى خسارة بعض الرجال حقهم في شغل مقعدهم رغم فوزهم بأصوات تؤهلهم للفوز به، فتشغل سيدة مقعداً حصلت على عدد أقل من الأصوات مقارنة بالرجل.

هذه النسبة تعني أن 10 سيدات سيصعدن إلى البرلمان من محافظة أربيل، و11 سيدة من محافظة السليمانية، وثماني سيدات من دهوك، وسيدة واحدة من حلبجة.

وحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، كانت الأصوات التي حصدتها الأطراف السياسية على مستوى إقليم كوردستان كالآتي:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 809,197 صوتاً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 408,141 صوتاً

حراك الجيل الجديد: 290,991 صوتاً

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 116,981 صوتاً

جماعة العدل الإسلامية: 64,710 أصوات

جبهة الشعب: 33,365 صوتاً

تحالف إقليم كوردستان: 13,199 صوتاً

حركة التغيير: 11,621 صوتاً

حركة بابليون: 10,609 أصوات

تحالف سردم: 6,163 صوتاً

الحركة الإسلامية في كوردستان: 5,503 أصوات

التحالف الوطني: 1,228 صوتاً

الرابطة الإسلامية في كوردستان: 1,799 صوتاً

زاد عدد الأصوات التي فاز بها عدد من الأطراف السياسية في الانتخابات الحالية مقارنة بعدد الأصوات التي فازوا بها في انتخابات 2018، فقد حصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 101,844 صوتاً أكثر مما حصد في انتخابات 2018.

وحصد الاتحاد الوطني الكوردستاني 83,206 أصوات أكثر مما حصد في انتخابات 2018، كما حصد حراك الجيل الجديد 153,187 صوتاً أكثر مما حصد في 2018.

بالمقابل، تراجع عدد الأصوات التي حصدتها حركة التغيير بمقدار 175,282 صوتاً مقارنة بعدد الأصوات التي فازت بها في انتخابات العام 2018.

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