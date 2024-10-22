الديمقراطي يلوم النظام الانتخابي بتراجع عدد مقاعده ويحدد حصة الاتحاد الوطني من المناصب

عزا الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، تراجع عدد مقاعده في انتخابات برلمان اقليم كردستان بدورته السادسة الى “النظام الانتخابي” الذي جرت به.

وقال عضو الحزب وفاء محمد كريم لوكالة {الفرات نيوز}: “خسارتنا للمقاعد يعود الى نظام الدوائر الانتخابية حيث في الانتخابات السابقة كان عدد اصواتنا 700 ألف صوت وفي هذه الانتخابات اصبحت 812 ألف صوت انتخابي وهذا يعود الى نظام الدوائر الانتخابية، لكن لو تم الاعتماد على الدائرة الانتخابية الواحدة سيكون عدد مقاعد الحزب الديمقراطي 47 مقعداً وسيكون الفارق شاسع عن الذي يحصل على 400 ألف صوت”.

وأضاف “الديمقراطي فاز بالمرتبة الأولى وسيشكل الحكومة برئيس حكومة ورئيس اقليم، ولن نطعن بالنتائج ونحن موافقون وراضون بنتائج الانتخابات”.

وتابع كريم “نتوقع تأخير تشكيل الحكومة لان الحزب الديمقراطي سيحصل على رئاسة الحكومة فيما سيكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وفقا للاستحقاقات الانتخابية مع منح منصب رئاسة البرلمان للاتحاد الوطني أيضاً”.

ولفت الى انه “اذا ما طالب الاتحاد الوطني بمناصب اكثر من استحقاقهم فسنذهب الى جهات سياسية وأحزاب صغيرة أخرى” مبينا ان “حاجتنا الاساسية 8 مقاعد فقط لتشكيل الحكومة وهذه ممكن ان تكون باريحية مطلقة”.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت أمس النتائج الأولية لانتخابات برلمان اقليم كردستان بدورته السادسة التي جرت أول أمس الأحد، وبنسبة مشاركة 72%.

وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني النتائج.

وبحسب النتائج الأولية سيحصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، وتيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، وجماعة العدل على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وحركة التغيير وتحالف إقليم كردستان على مقعد لكل منهما.

ويتألف برلمان كردستان من 100 مقعد بينها 5 مقاعد للمكونات، ويتطلب تشكيل حكومة إقليم كردستان نيلها ثقة 50+1 من الأصوات وهو رقم لم يحققه أي من الأطراف التي شاركت في الانتخابات.

من جانبه كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن شروط مشاركته في تشكيلة الحكومة المقبلة في اقليم كردستان بعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني، غياث سورجي لوكالة {الفرات نيوز}: “الاتحاد الوطني في الدورة البرلمانية الماضية على 21 مقعداً وبهذه الانتخابات و حسب النتائج الأولية حصل على 24 مقعداً” مضيفا “في هذه المرحلة سيكون هنالك تغيير للشروط في مفاصل الحكومة حيث كانت جميع قرارات برلمان كردستان بيد الحزب الديمقراطي على الرغم من ان رئيس البرلمان كان من الاتحاد الوطني الا انه كان من دون حول او قوة”.

وتابع “هذه المرحلة سنشارك في الحكومة شرط ان يكون احد المنصبين الاساسيين أما رئاسة الحكومة او رئاسة الاقليم يكون من الاتحاد الوطني”.

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