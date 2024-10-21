نيجيرفان بارزاني: إجراء الانتخابات بصورة سلمية وآمنة وحضارية يعد نصراً كبيراً يحظى باحترام العالم

أشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، باجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان، عاداً إجراء الانتخابات بصورة سلمية آمنة وحضارية نصراً كبيراً يحظى باحترام العالم.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس إقليم كوردستان، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، هذا نصه:

أيها المواطنون الأعزاء،

الأحزاب السياسية ومكونات كوردستان المحترمون،

أهنئ شعب كوردستان كافة بكل مكوناته، أحر التهاني باكتمال ونجاح انتخابات برلمان كورستان. لقد كانت الانتخابات وعملية التصويت خطوة مهمة في سياق تعزيز المسار الديمقراطي لشعب كوردستان. إن تعاون الأطراف كافة من أجل إنجاح العملية وإجرائها بسلاسة لأمر يدعو للفخر والتقدير. فشعب كوردستان هو الفائز في هذا النجاح.

لقد كانت الانتخابات تجديداً لشرعية مؤسسات إقليم كوردستان وتعبيراً بحرية عن آرائكم وأصواتكم لانتخاب ممثليكم في البرلمان. إن الروح التنافسية السلمية والمشاركة الواسعة للمواطنين في الحملة الانتخابية وعملية التصويت، تثبت اصرار شعب كوردستان علی تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقه في اتخاذ القرارات المرتبطة بمصيره ومستقبله، وهو دليل على حيوية ونضج الثقافة الديمقراطية لشعب كوردستان.

أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لشعب كوردستان وللقوات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وللحكومة الاتحادية العراقية ولجميع الجهات المعنية العراقية، وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) وكل الأطراف، على جهودهم التي ساهمت في إدارة وإنجاح هذه العملية. لقد كان التزامكم وتعاونكم المفتاح لتحقيق هذا النجاح، فشكراً للجميع.

إن إجراء الانتخابات بصورة سلمية آمنة وحضارية يعد نصراً كبيراً يحظى باحترام العالم، وإن الذي يكمل هذا النصر ويتطلع إليه شعب كوردستان بفارغ الصبر، هو أن تنبري الأطراف السياسية بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت.

إن تشكيل حكومة قادرة على تعزيز الاستقرار وبناء اقتصاد أقوى وتحقيق المزيد من الحقوق، يعد ضرورة ملحة وأولوية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الحالية وبناء مستقبلنا المشترك، وتحقيق ذلك يتطلب التمتع بروح التلاحم والتضامن والتعاون بين جميع الأطراف السياسية والمكونات.

تحية إجلال لأرواح الشهداء الطاهرة.

مع رجائي للجميع بالموفقية والنجاح.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

21 تشرين الأول 2024

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