المفوضية تعلن النتائج الأولية لانتخابات برلمان كوردستان
أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لانتخابات برلمان كوردستان في إقليم كوردستان التي جرت يوم أمس.
وأوضح رئيس مجلس المفوضيين عمر أحمد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، أن النتائج تشكل نسبة 99.63% من النتائج الكلية للمحطات البالغ عددها 7044 محطة للاقتراع العام والخاص.
ولفت النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعن، وبإمكان التحالفات والمرشحين والاحزاب تقديم الطعون بالنتائج النهائية وفقاً للقانون.
وبيّنت المفوضية أن 2.087.975 ناخباً أدلوا بأصواتهم في الاقتراعين الخاص والعام بانتخابات برلمان كوردستان من مجموع 2.899.578.
أدناه النتائج التي أعلنتها المفوضية حسب الدوائر:
أربيل
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 345.822
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 110.353
الجيل الجديد: 103.684
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 24.065
جماعة العدل الكوردستانية: 20.191
تيار الموقف الوطني: 16.736
جبهة الشعب: 9.735
رامي نوري عوديش: 6.752
منى نبي نادر: 3.664
السليمانية
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 256.813
الجيل الجديد: 136.131
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 57.832
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 42.622
جماعة العدل الكوردستانية: 36.627
تيار الموقف الوطني: 29346
جبهة الشعب: 20.300
حركة التغيير: 9.721
دهوك
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 400.603
الجيل الجديد: 46.444
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 42.447
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 28.445
تيار الموقف الوطني: 8.410
جيمس حسدو هيدو: 5.533
جماعة العدل: 3.677
جبهة الشعب: 2.605
حلبجة
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 12.530
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 7.847
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 4.940
الجيل الجديد: 4.732
جماعة العدل: 4.215
الحركة الإسلامية: 1,596
الموقف الوطني: 1,283
جبهة الشعب: 725
في أربيل، بلغت نسبة المشاركة في التصويتين العام والخاص 74.53% حيث أدلى 762.929 ناخباً بأصواتهم من مجموع 1.023.606.
في السليمانية، بلغت نسبة المشاركة في التصويتين العام والخاص 65.81% حيث أدلى 715.499 ناخباً بأصواتهم من مجموع 1.087.192.
في دهوك، بلغت نسبة المشاركة في التصويتين العام والخاص 78.14% حيث أدلى 564.494 ناخباً بأصواتهم من مجموع 722.397.
في حلبجة، بلغت نسبة المشاركة في التصويتين العام والخاص 69.16% حيث أدلى 41.671 ناخباً بأصواتهم من مجموع 60.252.
شارك في هذه الانتخابات 14 حزباً وتحالفاً، فيما بلغ عدد المرشحين 1191 تنافسوا على 95 مقعداً عاماً وخمسة مقاعد كوتا للمكونات.
في هذه الدورة، تم تقسيم إقليم كوردستان في هذه الانتخابات إلى أربع دوائر انتخابية، لكل محافظة دائرة، حيث تم تخصيص 34 مقعداً لدائرة محافظة أربيل و38 مقعداً للسليمانية و25 مقعداً لدهوك و3 مقاعد لحلبجة.
من مجموع 1191 مرشحاً خاضوا المنافسة في هذه الانتخابات كان هناك 949 مرشحاً ضمن قوائم الأحزاب و123 ضمن قوائم التحالفات و119 مرشحاً مستقلاً.
وكان عدد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الأكبر (190 مرشحاً) وعدد مرشحي الجبهة التركمانية هو الأقل (11 مرشحاً).
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