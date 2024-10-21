المفوضية تعلن النتائج الأولية لانتخابات برلمان كوردستان

أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لانتخابات برلمان كوردستان في إقليم كوردستان التي جرت يوم أمس.

وأوضح رئيس مجلس المفوضيين عمر أحمد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، أن النتائج تشكل نسبة 99.63% من النتائج الكلية للمحطات البالغ عددها 7044 محطة للاقتراع العام والخاص.

ولفت النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعن، وبإمكان التحالفات والمرشحين والاحزاب تقديم الطعون بالنتائج النهائية وفقاً للقانون.

وبيّنت المفوضية أن 2.087.975 ناخباً أدلوا بأصواتهم في الاقتراعين الخاص والعام بانتخابات برلمان كوردستان من مجموع 2.899.578.

أدناه النتائج التي أعلنتها المفوضية حسب الدوائر:

أربيل

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 345.822

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 110.353

الجيل الجديد: 103.684

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 24.065

جماعة العدل الكوردستانية: 20.191

تيار الموقف الوطني: 16.736

جبهة الشعب: 9.735

رامي نوري عوديش: 6.752

منى نبي نادر: 3.664

السليمانية

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 256.813

الجيل الجديد: 136.131

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 57.832

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 42.622

جماعة العدل الكوردستانية: 36.627

تيار الموقف الوطني: 29346

جبهة الشعب: 20.300

حركة التغيير: 9.721

دهوك

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 400.603

الجيل الجديد: 46.444

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 42.447

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 28.445

تيار الموقف الوطني: 8.410

جيمس حسدو هيدو: 5.533

جماعة العدل: 3.677

جبهة الشعب: 2.605

حلبجة

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 12.530

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 7.847

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 4.940

الجيل الجديد: 4.732

جماعة العدل: 4.215

الحركة الإسلامية: 1,596

الموقف الوطني: 1,283

جبهة الشعب: 725

في أربيل، بلغت نسبة المشاركة في التصويتين العام والخاص 74.53% حيث أدلى 762.929 ناخباً بأصواتهم من مجموع 1.023.606.

في السليمانية، بلغت نسبة المشاركة في التصويتين العام والخاص 65.81% حيث أدلى 715.499 ناخباً بأصواتهم من مجموع 1.087.192.

في دهوك، بلغت نسبة المشاركة في التصويتين العام والخاص 78.14% حيث أدلى 564.494 ناخباً بأصواتهم من مجموع 722.397.

في حلبجة، بلغت نسبة المشاركة في التصويتين العام والخاص 69.16% حيث أدلى 41.671 ناخباً بأصواتهم من مجموع 60.252.

شارك في هذه الانتخابات 14 حزباً وتحالفاً، فيما بلغ عدد المرشحين 1191 تنافسوا على 95 مقعداً عاماً وخمسة مقاعد كوتا للمكونات.

في هذه الدورة، تم تقسيم إقليم كوردستان في هذه الانتخابات إلى أربع دوائر انتخابية، لكل محافظة دائرة، حيث تم تخصيص 34 مقعداً لدائرة محافظة أربيل و38 مقعداً للسليمانية و25 مقعداً لدهوك و3 مقاعد لحلبجة.

من مجموع 1191 مرشحاً خاضوا المنافسة في هذه الانتخابات كان هناك 949 مرشحاً ضمن قوائم الأحزاب و123 ضمن قوائم التحالفات و119 مرشحاً مستقلاً.

وكان عدد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الأكبر (190 مرشحاً) وعدد مرشحي الجبهة التركمانية هو الأقل (11 مرشحاً).

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