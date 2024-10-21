المفوضية: أكثر من مليوني شخص صوتوا في انتخابات برلمان كوردستان
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إحصائيات تقارير الغلق الأولي الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن العدد الكلي للمصوتين العام والخاص بعد غلق المحطات بلغ 2087972.
وأشارت المفوضية في إحصائية شاملة بعد الغلق الأولي، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، إلى أن “عدد الناخبين الكلي العام والخاص 2899578″، فيما بلغ “العدد الكلي للمصوتين العام والخاص بعد غلق المحطات 2087972”.
وبينت أن “عدد المحطات الكلي العام والخاص 7070، وأن عدد المحطات (العام والخاص) والتي تم استلام تقارير الغلق بلغ 7065″، في حين بلغ “عدد المحطات التي لم تستلم تقارير الغلق 5”.
وبلغ العدد الكلي للمصوتين الذكور (العام والخاص) بعد غلق المحطات 1133244″، مشيرة إلى أن “العدد الكلي للمصوتين الإناث (العام والخاص) بعد غلق المحطات 954728”.
ووصل عدد المراقبين المشاركين في عملية الانتخابات 17015، مقابل عدد ممثلي الكيانات السياسية الكلي الذي بلغ 33758، بحسب المفوضية.
وإلى ذلك، بلغ عدد المحطات العام والخاص التي تم تأمين قوات أمنية لها 7070، وفق بيان المفوضية، التي أكدت أن “نسبة التصويت العام والخاص الكلية 72%”، وأن نسبة المصوتين الذكور العام والخاص الكلية 39% مقابل نسبة المصوتين الإناث العام والخاص الكلية 33%”.
وبحدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، سيتم الإعلان عن نتائج انتخابات إقليم كوردستان، حسبما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
يشار إلى أن هذه أول انتخابات برلمانية يشهدها إقليم كوردستان منذ عام 2018.
وبحسب متابعة قسم الانتخابات في شبكة رووداو الإعلامية، جاءت النتائج الأولية للاقتراع العام على النحو الآتي:
“%99” من الأصوات في أربيل:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 302,000
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 96,719
الجيل الجديد: 96,395
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 22,722
جماعة العدل الكوردستانية: 18,914
تيار الموقف الوطني: 15,527
جبهة الشعب: 8,792
حركة التغيير: 1,331
“%96” من الأصوات في السليمانية:
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 212,239
الجيل الجديد: 124,410
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 51,346
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 39,673
جماعة العدل الكوردستانية: 33,846
تيار الموقف الوطني: 26,321
جبهة الشعب: 17,961
حركة التغيير: 9,273
“%90” من الأصوات في دهوك:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 330,006
الجيل الجديد: 40,429
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 36,763
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 24,122
تيار الموقف الوطني: 7,017
جماعة العدل: 3,161
جبهة الشعب: 2,772
حركة التغيير: 199
“%98” من الأصوات في حلبجة:
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 10,422
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 7,369
الجيل الجديد: 4,439
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 4,416
جماعة العدل: 4,382
الحركة الإسلامية: 1,374
تيار الموقف الوطني: 1,186
جبهة الشعب: 661
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