المفوضية: أكثر من مليوني شخص صوتوا في انتخابات برلمان كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إحصائيات تقارير الغلق الأولي الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن العدد الكلي للمصوتين العام والخاص بعد غلق المحطات بلغ 2087972.

وأشارت المفوضية في إحصائية شاملة بعد الغلق الأولي، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، إلى أن “عدد الناخبين الكلي العام والخاص 2899578″، فيما بلغ “العدد الكلي للمصوتين العام والخاص بعد غلق المحطات 2087972”.

وبينت أن “عدد المحطات الكلي العام والخاص 7070، وأن عدد المحطات (العام والخاص) والتي تم استلام تقارير الغلق بلغ 7065″، في حين بلغ “عدد المحطات التي لم تستلم تقارير الغلق 5”.

وبلغ العدد الكلي للمصوتين الذكور (العام والخاص) بعد غلق المحطات 1133244″، مشيرة إلى أن “العدد الكلي للمصوتين الإناث (العام والخاص) بعد غلق المحطات 954728”.

ووصل عدد المراقبين المشاركين في عملية الانتخابات 17015، مقابل عدد ممثلي الكيانات السياسية الكلي الذي بلغ 33758، بحسب المفوضية.

وإلى ذلك، بلغ عدد المحطات العام والخاص التي تم تأمين قوات أمنية لها 7070، وفق بيان المفوضية، التي أكدت أن “نسبة التصويت العام والخاص الكلية 72%”، وأن نسبة المصوتين الذكور العام والخاص الكلية 39% مقابل نسبة المصوتين الإناث العام والخاص الكلية 33%”.

وبحدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، سيتم الإعلان عن نتائج انتخابات إقليم كوردستان، حسبما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أن هذه أول انتخابات برلمانية يشهدها إقليم كوردستان منذ عام 2018.

وبحسب متابعة قسم الانتخابات في شبكة رووداو الإعلامية، جاءت النتائج الأولية للاقتراع العام على النحو الآتي:

“%99” من الأصوات في أربيل:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 302,000

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 96,719

الجيل الجديد: 96,395

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 22,722

جماعة العدل الكوردستانية: 18,914

تيار الموقف الوطني: 15,527

جبهة الشعب: 8,792

حركة التغيير: 1,331

“%96” من الأصوات في السليمانية:

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 212,239

الجيل الجديد: 124,410

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 51,346

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 39,673

جماعة العدل الكوردستانية: 33,846

تيار الموقف الوطني: 26,321

جبهة الشعب: 17,961

حركة التغيير: 9,273

“%90” من الأصوات في دهوك:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 330,006

الجيل الجديد: 40,429

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 36,763

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 24,122

تيار الموقف الوطني: 7,017

جماعة العدل: 3,161

جبهة الشعب: 2,772

حركة التغيير: 199

“%98” من الأصوات في حلبجة:

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 10,422

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 7,369

الجيل الجديد: 4,439

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 4,416

جماعة العدل: 4,382

الحركة الإسلامية: 1,374

تيار الموقف الوطني: 1,186

جبهة الشعب: 661

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