بعثة الاتحاد الاوروبي ترحب بنجاح الانتخابات في إقليم كوردستان

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي بنجاح الانتخابات البرلمانية، في إقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال بيان، قالت خلاله: ترحب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق بإجراء الانتخابات البرلمانية في 20 أكتوبر 2024 في إقليم كوردستان، والتي تأخرت لأكثر من عامين، ولهذا السبب دعا الاتحاد الأوروبي بقوة إلى إجرائها، وتعتبر الانتخابات مفتاحاً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم السياسية”.

وأضافت: “يقدر الاتحاد الأوروبي علاقاته الطيبة للغاية مع إقليم كوردستان العراق، وسوف يباشر البرلمان الجديد عمله قريباً جداً، وندعو جميع الجهات السياسية الفاعلة إلى تشكيل حكومة جديدة لإقليم كوردستان العراق لصالح وحدة واستقرار إقليم كوردستان العراق والعراق ككل”.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إعلان النتائج الاولية لانتخابات برلمان كوردستان مساء اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2024 في بغداد.

ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة غلاي، ستعقد المفوضية مؤتمراً صحفياً عند الخامسة من مساء اليوم، وكانت المفوضية أكدت أمس، أن الإعلان عن النتائج الأولية، سيأتي بعد مضي 24 ساعة على انتهاء التصويت في الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كوردستان.

وستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت للجولة السادسة من برلمان كوردستان.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: “قد تُنشَر أخبارا مضللة حول هذا الأمر قبل نشرها، لذا يرجى التأكد من صحة الأخبار”.

وأضافت أن نسبة المشاركة في التصويت العام لانتخابات برلمان كوردستان بلغت 72%.

وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كوردستان في السابعة صباح اليوم 20 أكتوبر 2024.

وسيشارك 2,683,618 ناخباً في الانتخابات العامة، من أصل 2.899.578 شخصاً يحقُّ لهم التصويت في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ستتولى 16 قنصلية، و15 منظمة، و22 وسيلة إعلامية دولية، بالإضافة إلى 9,610 منظمات ومراقبين محليين، و43,139 ممثلاً عن الأطراف السياسية مراقبة العملية الانتخابية في إقليم كوردستان.

أعداد الناخبين بحسب الدائرة الانتخابية:

أربيل 933.115 ناخباً

السليمانية 1.008.412 ناخباً

دهوك 682.791 ناخباً

حلبجة 59.300 ناخب

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، 1.266 مركزاً، تتضمن 6.318 محطة انتخابية.

أعداد المراكز والمحطات بحسب الدائرة الانتخابية:

أربيل 498 مركزاً و2213 محطة انتخابية

السليمانية 477 مركزاً و2373 محطة انتخابية

دهوك 264 مركزاً و1596 محطة انتخابية

حلبجة 27 مركزاً و136 محطة انتخابية

وبحسب المفوضية العليا المستقلة، ستراقب العملية الانتخابية في إقليم كوردستان 16 قنصلية، و15 منظمة و22 مؤسسة إعلامية دولية، إضافةً إلى 9.610 منظمة ومراقب محلي، و43.139 ممثل عن الأطراف السياسية.

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