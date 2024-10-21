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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الديمقراطي: سنحصل على 41 مقعداً في برلمان كردستان ونرشح بارزاني لولاية ثانية

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فى :أخبار عــامة
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الديمقراطي: سنحصل على 41 مقعداً في برلمان كردستان ونرشح بارزاني لولاية ثانية

أوضح وفاء محمد كريم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن الحزب حصل على 41 مقعداً وفق النتائج الأولية لانتخابات إقليم كردستان، من أصل 95 مقعداً بالإضافة إلى 5 مقاعد للكوتا.

وأوضح كريم في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن “تشكيل الحكومة المقبلة يتطلب 50+1 مقعداً”، مشيراً إلى”إمكانية تشكيلها بعيداً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، في حال طالبت الأخيرة بمناصب أكبر من المعتاد، حيث سيتم الاكتفاء بمنحهم المناصب التي يحددها الديمقراطي”.

وأضاف، أنه “تم تحديد مرشحي رئاسة الإقليم والحكومة، حيث سيتم ترشيح مسرور بارزاني لولاية ثانية لرئاسة الحكومة، ونيجيرفان بارزاني لرئاسة الإقليم”.

وكانت قد جرت أمس الأحد، انتخابات برلمان اقليم كردستان {الاقتراع العام} بنسبة مشاركة 72% وفقاً لمفوضية الانتخابات.
وتصدرت دهوك المحافظات الأربع بنسبة مشاركة بلغت 78%، ثم أربيل بنسبة بلغت 74%. وبلغت النسبة في محافظة السليمانية 65%، في حين بلغت النسبة في محافظة حلبجة 69%.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات كردستان نحو 2.9 مليون، وفقاً للمفوضية.

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