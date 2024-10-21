مقارنة بالانتخابات الماضية.. الديمقراطي الكوردستاني يحقق زيادة في الأصوات بواقع 104 آلاف

مقارنة بالانتخابات البرلمانية لعام 2018، ارتفعت نسبة التصويت لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأكثر من 104,000 صوت في انتخابات هذا العام.

ووفقا للنتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة للجولة السادسة من برلمان كوردستان، ارتفعت نسبة التصويت للحزب الديمقراطي الكوردستاني بأكثر من 104 آلاف صوت مقارنة بالجولة الخامسة من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2018.

نتائج فرز 97% من الأصوات في أربيل:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 296500

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 94268

حراك الجيل الجديد: 93829

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 22256

جماعة العدل الكوردستانية: 18271

تيار الموقف: 15073

جبهة الشعب: 8537

حركة التغيير: 1288

نتائج فرز 90% من الأصوات في دهوك:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 330006

حراك الجيل الجديد: 40429

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 36763

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 24122

تيار الموقف: 7017

جماعة العدل الكوردستانية: 3161

جبهة الشعب: 2772

حركة التغيير: 199

نتائج فرز 91% من الأصوات في السليمانية:

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 201095

حراك الجيل الجديد: 117556

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 48731

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 36176

جماعة العدل الكوردستانية: 32446

تيار الموقف: 24913

جبهة الشعب: 16832

حركة التغيير: 8636

نتائج فرز 87% من الأصوات في حلبجة:

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 9284

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 6701

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 4000

حراك الجيل الجديد: 3874

جماعة العدل الكوردستانية: 3515

تيار الموقف: 1071

جبهة الشعب: 574

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