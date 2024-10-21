مقارنة بالانتخابات الماضية.. الديمقراطي الكوردستاني يحقق زيادة في الأصوات بواقع 104 آلاف
مقارنة بالانتخابات البرلمانية لعام 2018، ارتفعت نسبة التصويت لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأكثر من 104,000 صوت في انتخابات هذا العام.
ووفقا للنتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة للجولة السادسة من برلمان كوردستان، ارتفعت نسبة التصويت للحزب الديمقراطي الكوردستاني بأكثر من 104 آلاف صوت مقارنة بالجولة الخامسة من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2018.
نتائج فرز 97% من الأصوات في أربيل:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 296500
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 94268
حراك الجيل الجديد: 93829
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 22256
جماعة العدل الكوردستانية: 18271
تيار الموقف: 15073
جبهة الشعب: 8537
حركة التغيير: 1288
نتائج فرز 90% من الأصوات في دهوك:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 330006
حراك الجيل الجديد: 40429
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 36763
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 24122
تيار الموقف: 7017
جماعة العدل الكوردستانية: 3161
جبهة الشعب: 2772
حركة التغيير: 199
نتائج فرز 91% من الأصوات في السليمانية:
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 201095
حراك الجيل الجديد: 117556
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 48731
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 36176
جماعة العدل الكوردستانية: 32446
تيار الموقف: 24913
جبهة الشعب: 16832
حركة التغيير: 8636
نتائج فرز 87% من الأصوات في حلبجة:
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 9284
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 6701
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 4000
حراك الجيل الجديد: 3874
جماعة العدل الكوردستانية: 3515
تيار الموقف: 1071
جبهة الشعب: 574
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