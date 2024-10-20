رووداو تنشر النتائج الأولية للاقتراع العام بانتخابات برلمان كوردستان

تنشر شبكة الإعلامية تباعاً النتائج الأولية غير الرسمية للاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان الذي جرى اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2024).

نتائج فرز 55% من الأصوات في أربيل:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 171,538

الجيل الجديد: 50,981

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 49,815

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 12,000

تيار الموقف الوطني: 8,119

جبهة الشعب: 4,484

نتائج فرز 52% من الأصوات في السليمانية:

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 110,340

الجيل الجديد: 63,854

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 26,900

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 20,749

جماعة العدل الكوردستانية: 17,953

تيار الموقف الوطني: 13,850

جبهة الشعب: 9,665

حركة التغيير: 4,780

نتائج 415 محطة اقتراع في دهوك:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 111,768

الجيل الجديد: 13,369

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: أكثر من 11,000

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 7,750

تيار الموقف الوطني: أكثر من 1,000

جماعة العدل: 866

جبهة الشعب: 786

جيمس حسدو: 694

شيروان أحمد باراني: 378

صباح أتروشي: 364

نتائج فرز 74% من الأصوات في حلبجة:

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 8,113

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 5,594

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 3,689

الجيل الجديد 3,350

جماعة العدل: 3,038

الحركة الإسلامية: 1,080

تيار الموقف الوطني: 908

جبهة الشعب: 501

أُغلقت صناديق الاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2024).

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة السابعة صباحاً، في أول انتخابات برلمانية تُجرى في إقليم كوردستان منذ عام 2018.

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