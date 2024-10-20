رووداو تنشر النتائج الأولية للاقتراع العام بانتخابات برلمان كوردستان
تنشر شبكة الإعلامية تباعاً النتائج الأولية غير الرسمية للاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان الذي جرى اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2024).
نتائج فرز 55% من الأصوات في أربيل:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 171,538
الجيل الجديد: 50,981
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 49,815
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 12,000
تيار الموقف الوطني: 8,119
جبهة الشعب: 4,484
نتائج فرز 52% من الأصوات في السليمانية:
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 110,340
الجيل الجديد: 63,854
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 26,900
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 20,749
جماعة العدل الكوردستانية: 17,953
تيار الموقف الوطني: 13,850
جبهة الشعب: 9,665
حركة التغيير: 4,780
نتائج 415 محطة اقتراع في دهوك:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 111,768
الجيل الجديد: 13,369
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: أكثر من 11,000
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 7,750
تيار الموقف الوطني: أكثر من 1,000
جماعة العدل: 866
جبهة الشعب: 786
جيمس حسدو: 694
شيروان أحمد باراني: 378
صباح أتروشي: 364
نتائج فرز 74% من الأصوات في حلبجة:
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 8,113
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 5,594
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 3,689
الجيل الجديد 3,350
جماعة العدل: 3,038
الحركة الإسلامية: 1,080
تيار الموقف الوطني: 908
جبهة الشعب: 501
أُغلقت صناديق الاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2024).
وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة السابعة صباحاً، في أول انتخابات برلمانية تُجرى في إقليم كوردستان منذ عام 2018.
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