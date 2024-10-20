النتائج الأولية لفرز أصوات انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- النتائج الأولية لفرز الأصوات في التصويت العام والخاص للدورة السادسة لبرلمان كوردستان جاءت على هذا النحو:

دائرة أربيل:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 77792

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 9089

حراك الجيل الجديد: 7851

الأطراف الأخرى: 3115

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 1787

جماعة العدل الكوردستانية: 1643

تيار الموقف: 1007

جبهة الشعب: 908

حركة التغيير: 74

دائرة السليمانية:

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 38979

حراك الجيل الجديد: 12446

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 6348

الأطراف الأخرى: 5376

جماعة العدل الكوردستانية: 3522

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 3382

جبهة الشعب: 2411

تيار الموقف: 1858

حركة التغيير: 568

دائرة دهوك:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 67557

حراك الجيل الجديد: 4752

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 3921

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 3826

الأطراف الأخرى: 3142

تيار الموقف: 782

جماعة العدل الكوردستانية: 366

جبهة الشعب: 244

حركة التغيير: 13

دائرة حلبجة:

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 2041

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 901

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 592

حراك الجيل الجديد: 528

جماعة العدل الكوردستانية: 407

تيار الموقف: 137

جبهة الشعب: 79

حركة التغيير: 0

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