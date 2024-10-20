النتائج الأولية لفرز أصوات انتخابات برلمان كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- النتائج الأولية لفرز الأصوات في التصويت العام والخاص للدورة السادسة لبرلمان كوردستان جاءت على هذا النحو:
دائرة أربيل:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 77792
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 9089
حراك الجيل الجديد: 7851
الأطراف الأخرى: 3115
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 1787
جماعة العدل الكوردستانية: 1643
تيار الموقف: 1007
جبهة الشعب: 908
حركة التغيير: 74
دائرة السليمانية:
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 38979
حراك الجيل الجديد: 12446
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 6348
الأطراف الأخرى: 5376
جماعة العدل الكوردستانية: 3522
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 3382
جبهة الشعب: 2411
تيار الموقف: 1858
حركة التغيير: 568
دائرة دهوك:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 67557
حراك الجيل الجديد: 4752
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 3921
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 3826
الأطراف الأخرى: 3142
تيار الموقف: 782
جماعة العدل الكوردستانية: 366
جبهة الشعب: 244
حركة التغيير: 13
دائرة حلبجة:
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 2041
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 901
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 592
حراك الجيل الجديد: 528
جماعة العدل الكوردستانية: 407
تيار الموقف: 137
جبهة الشعب: 79
حركة التغيير: 0
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