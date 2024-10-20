آسايش أربيل تحذر من إطلاق النار للاحتفال بعد انتهاء العملية الانتخابية

حذرت مديرية الآسايش (الأمن) بالعاصمة اربيل، اليوم الأحد، من إطلاق الاعيرة النارية للاحتفال بعد انتهاء عملية التصويت في انتخابات برلمان كوردستان، متوعدة المخالفين بالإجراءات القانونية الرادعة.

وذكرت المديرية في بيان “نبلغ جميع المواطنين والأطراف أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية في اربيل وضواحيها يتوجب التحلي بالهدوء والابتعاد عن اثارة اية مشكلة، ويمنع إطلاق الاعيرة النارية بأي شكل من الأشكال بهدف التعبير عن الاحتفال”.

واضافت “اي شخص لا يلتزم ويخالف القانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واعتقاله”، مطالبةً الجميع “الالتزام بالحفاظ على الهدوء وسلامة أبناء المدينة”.

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