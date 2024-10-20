إغلاق صناديق الاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان

أُغلقت صناديق الاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2024).

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة السابعة صباحاً، في أول انتخابات برلمانية تُجرى في إقليم كوردستان منذ عام 2018.

بحسب المعلومات والبيانات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع حتى منتصف ظهيرة اليوم بلغت 31%، حيث أدلى 835 ألفاً و14 ناخباً بأصواتهم.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كوردستان نحو 2.9 مليون، وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

في شباط الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بتحديد عدد أعضاء برلمان إقليم كوردستان بـ 100 بدلاً من 111، مما ألغى عملياً مقاعد المكونات الـ 11. غير أن القضاء العراقي أعاد لاحقاً خمسة مقاعد لهم ضمن العدد الإجمالي البالغ 100 مقعداً.

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