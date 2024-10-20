نسبة إقبال الناخبين في دهوك وزاخو تتجاوز 65%

وفقاً للإحصاءات والمعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان24، فقد تجاوزت نسبة إقبال الناخبين في محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة 65%.

وأفادت الإحصائيات بأن نسبة مشاركة المواطنين في مدينة دهوك بكافة مراكز الاقتراع بلغت 67.15% حتى الساعة 4:30 من مساء اليوم الأحد.

وفيما يتعلق بإدارة زاخو المستقلة، وصلت نسبة المشاركة إلى 72%، بينما سجل قضاء سيميل 80%، وقضاء عقرة وبردرش 64.76%. أما في العمادية، فقد بلغت النسبة 72.86%، بينما سجلت شيخان 69%.

وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كوردستان في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2024.

وسيشارك 2,683,618 ناخباً في الانتخابات العامة، من أصل 2.899.578 شخصاً يحقُّ لهم التصويت في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ستتولى 16 قنصلية، و15 منظمة، و22 وسيلة إعلامية دولية، بالإضافة إلى 9,610 منظمات ومراقبين محليين، و43,139 ممثلاً عن الأطراف السياسية مراقبة العملية الانتخابية في إقليم كوردستان.

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