السوداني يبارك لاقليم كردستان شعبا وحكومة إنجاز العملية الانتخابية للبرلمان

بارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، لاقليم كردستان شعباً وحكومة إنجاز العملية الانتخابية الخاصة باختيار أعضاء برلمان الإقليم بدورته السادسة.

وقال السوداني في تغريدة على منصة {أكس} انه :”نبارك لأبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق، ولرئاسة وحكومة الإقليم ولجميع القوى السياسية والمرشحين المستقلين إنجاز عملية الاقتراع للعملية الانتخابية الخاصة باختيار أعضاء برلمان الإقليم بدورته السادسة”.

واشار الى “الاستمرار بالخيار الديمقراطي لأبناء شعبنا في مختلف مناطق العراق يؤكد احترام قيمة الديمقراطية والإيمان بالتداول السلمي للسلطة”، مثمناً “جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة نجاح العملية الانتخابية”.

واختتم السوداني “نأمل أن يجري إكمال المتطلبات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان العراق”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية