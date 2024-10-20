مفوضية الانتخابات تعلن نسبة المشاركة في انتخابات كوردستان حتى منتصف النهار

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، عن نسبة التصويت في الاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان حتى الـ 12 ظهراً.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لانتخابات برلمان كوردستان، أيسر ياسين، في مؤتمر صحفي: إن “نسبة المشاركة الكلية في محافظات الإقليم بالانتخابات بلغت 31٪ موزعة كالاتي:

أربيل 34%

السليمانية 29%

دهوك 31%

حلبجة 33% “.

وكانت قد بدأت في السابعة من صباح اليوم الاحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول ، الاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان ، حيث يحق لـ 2 مليون و899 ألف و878 ناخباً يتوزعون على أربع دوائر انتخابية في نطاق محافظات إقليم كوردستان الاربعة “أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة” الادلاء باصواتهم.

وفي العاصمة أربيل يصل إجمالي عدد الناخبين 933.115 فرداً، سيصوتون في 560 مركزاً انتخابياً لاختيار مرشحهم المفضل من بين 395 مرشحاً، منهم 118 إناث و277 ذكور.

وفي مدينة السليمانية هناك 1008412 ناخباً، يتوزعون على 548 مركز اقتراع، لانتخاب مرشحهم من بين 518 مرشحاً، منهم 163 إناث و355 ذكور.

اما مدينة دهوك فهي تضم 682791 ناخباً، و 297 مركز اقتراع، و227 مرشحاً منهم 66 إناث و160 ذكوراً.

فيما مدينة حلبجة فيها 59300 ناخب، 28 مركز اقتراع، و54 مرشحاً 22 منهم إناث والباقي ذكور.

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