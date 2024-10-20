قادة إقليم كوردستان يؤكدون العمل معاً بعد التصويت بالانتخابات

أكد قادة اقليم كوردستان، اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024) العمل معاً بعد التصويت في انتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عقب الادلاء بصوته في الانتخابات اليوم الأحد إن “الحملة الانتخابية مختلفة عن الواقع، وأن مرحلة جديدة ستبدأ خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح أنه لا يعتقد أن “الخطاب القاسي” الذي استخدمته الأحزاب خلال الحملة الانتخابية “سيمنع مفاوضات ما بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة”، مردفاً أن “الحملة الانتخابية نفسها تعني هذه الأشياء. الحملة الانتخابية تكون أحياناً قاسية وأحياناً معتدلة. الشيء المهم هو أنه يتعين علينا أن نجلس معاً”.

وأضاف نيجيرفان بارزاني أن “كوردستان لا تنتمي إلى جهة واحدة أو حزب واحد، بل تنتمي إلى هذا الشعب كله. لذلك، سنتحدث بالتأكيد مع بعضنا البعض ونلتقي في الأيام المقبلة”، مؤكداً أن “الحملة الانتخابية انتهت وستبدأ مرحلة جديدة. وهذه المرحلة تتطلب من الأطراف اتخاذ قراراتها بما يصب في مصلحة إقليم كوردستان ومواطني إقليم كوردستان”.

رسائل قادة الأحزاب لمرحلة ما بعد الانتخابات

في السياق، أدلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، بصوته في مركز اقتراع في السليمانية، ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهدوء سيعود بعد الانتخابات، قال: “لم نقم قط بالتخريب”.

في سياق متصل، قال رئيس جماعة العدل الكوردستانية علي بابير، بعد الادلاء بصوته في أربيل: “أتوقع (بعد الانتخابات) أن نجلس معاً في وحدة ونحترم بعضنا البعض”.

فيما وصف الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين، الانتخابات، بأنها “مهمة وحاسمة” وأعرب عن أمله في عدم “إبطاء” تشكيل الحكومة القادمة.

وقال بهاء الدين لشبكة رووداو بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في السليمانية: “نتوقع قبول النتائج واتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل الحكومة، وليس الجلوس والتباطؤ والانتظار لمدة عام”.

عودة الشرعية

في حين قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمود الحاج محمود: “نحن جميعاً متفقون على أنه يجب أن نجتمع في قاعة واحدة بعد الانتخابات، ونقرر تشكيل حكومة جديدة لإدارة شؤون شعبنا وعودة الشرعية إلى القضاء والرئاسة”.

من ناحية أخرى، يعتقد لاهور شيخ جنكي، رئيس قائمة جبهة الشعب، أن الانتخابات “ستحدث تغييراً جذرياً”.

وعن احتمال مشاركتهم في الحكومة المقبلة، قال: “سنترك هذا الأمر لما بعد الانتخابات، ولن نقول ما إذا كنا سننضم إلى الحكومة أو سنصبح معارضة”.

وانطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وتغلق مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، أبوابها عند الساعة السادسة مساء، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كوردستان 2.9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان إقليم كوردستان بـ 100 بدلاً من 111، ما أدى عملياً إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مائة نائب.

بلغت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ”التصويت الخاص” للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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