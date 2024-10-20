أكتوبر 20, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

واشنطن تشجع جميع ناخبي كوردستان على الإدلاء بأصواتهم

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فى :أخبار عــامة
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واشنطن تشجع جميع ناخبي كوردستان على الإدلاء بأصواتهم

شجعت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، جميع ناخبي إقليم كوردستان على المشاركة في الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان.

وقالت رومانوسكي في رسالة مصورة عبر مواقع التواصل: «اليوم هو يوم الانتخابات في إقليم كوردستان العراق. يعتبر التصويت العمود الفقري للديمقراطية الناجحة».

وأضافت السفيرة الأمريكية: «نحث جميع الناخبين في الإقليم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وأن يجعلوا أصواتهم مسموعة».

وتابعت: «سيتواجد متطوعون من البعثة الأمريكية في العراق في مراكز الاقتراع في إقليم كوردستان العراق برفقة خبراء دوليين في شؤون الانتخابات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية الأخرى، وذلك لمراقبة سير العملية الانتخابية اليوم».

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