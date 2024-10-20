رئيس الجمهورية يدلي بصوته بانتخابات برلمان كوردستان ويدعو المواطنين للمشاركة

أدلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات البرلمانية للإقليم، فيما دعا المواطنين الى المشاركة.

وأدلى عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق بصوته في الانتخابات البرلمانية لاقليم كووردستان في المركز الانتخابي الذي أقيم في فندق الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية، إن “عملية الانتخابات ضرورية في المجتمع لاستمرار الديمقراطية”، معرباً عن أمله أن “يكون الاشتراك قوي ومطالب المواطنين تأخذ بعين الاعتبار في انتخابات برلمان إقليم كوردستان”.

ودعا المواطنين الى “المشاركة في الانتخابات”، معربا عن شكره “المساهمين في عملية الانتخابات من منظمات وهيئات ومفوضية الانتخابات العليا”.

كما اعرب عن امله “للنواب الجدد النجاح والتوفيق في عملهم”.

وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كوردستان في السابعة صباح اليوم 20 أكتوبر 2024.

وسيشارك 2,683,618 ناخباً في الانتخابات العامة، من أصل 2.899.578 شخصاً يحقُّ لهم التصويت في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ستتولى 16 قنصلية، و15 منظمة، و22 وسيلة إعلامية دولية، بالإضافة إلى 9,610 منظمات ومراقبين محليين، و43,139 ممثلاً عن الأطراف السياسية مراقبة العملية الانتخابية في إقليم كوردستان.

أعداد الناخبين بحسب الدائرة الانتخابية:

أربيل 933.115 ناخباً

السليمانية 1.008.412 ناخباً

دهوك 682.791 ناخباً

حلبجة 59.300 ناخب

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، 1.266 مركزاً، تتضمن 6.318 محطة انتخابية.

أعداد المراكز والمحطات بحسب الدائرة الانتخابية:

أربيل 498 مركزاً و2213 محطة انتخابية

السليمانية 477 مركزاً و2373 محطة انتخابية

دهوك 264 مركزاً و1596 محطة انتخابية

حلبجة 27 مركزاً و136 محطة انتخابية

وبحسب المفوضية العليا المستقلة، ستراقب العملية الانتخابية في إقليم كوردستان 16 قنصلية، و15 منظمة و22 مؤسسة إعلامية دولية، إضافةً إلى 9.610 منظمة ومراقب محلي، و43.139 ممثل عن الأطراف السياسية.

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