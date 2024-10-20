أكتوبر 20, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس الحكومة بعد الإدلاء بصوته: نأمل أن يجازي شعب كوردستان كل من خدمه بصدق وأمانة

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فى :أخبار عــامة
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رئيس الحكومة بعد الإدلاء بصوته: نأمل أن يجازي شعب كوردستان كل من خدمه بصدق وأمانة

أدلى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بصوته، اليوم الأحد 20 تشرين الأول / أكتوبر 2024، في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وفي تصريح له عقب إدلائه بصوته، أعرب رئيس الحكومة عن تطلعه إلى أن تجرى الانتخابات في أجواء هادئة ودون أي مشاكل.

وحث جميع من يحق لهم التصويت على اتخاذ قرارهم اليوم بشأن اختيار ممثليهم في البرلمان وتحديد ملامح الحكومة المقبلة التي ستقود المرحلة القادمة.

كما أعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يجازي شعب كوردستان كل من خدمه ويكافئهم على صدقهم وأمانتهم، ومعاقبة من يحاولون التلاعب بمصيره وحقوقه، معرباً عن ثقته بأن الفوز دائماً هو حليف شعب كوردستان.

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