الديمقراطي يشكر ثقة جماهير كوردستان: مصدر فخر واعتزاز

هنأت اللجنة العليا للانتخابات بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت 19 تشرين الأول 2024، بمناسبة تحقيق قائمة الحزب رقم 190 فوزاً كبيراً في الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان والتي جرت يوم أمس الجمعة.

وأشار الديمقراطي الكوردستاني خلال بيان إلى أن «الثقة الكبيرة والمهمة التي منحها أبطال البيشمركة والناخبون في التصويت الخاص للحزب، مصدر فخر واعتزاز كبيرين».

اللجنة العليا للانتخابات بالحزب الديمقراطي الكوردستاني أضافت مخاطبةً الجماهير في إقليم كوردستان: «باسم اللجنة العليا للانتخابات لحزبنا في الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، نتقدم بأحر التهاني بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته القائمة 190 لحزبنا في الاقتراع الخاص الذي أجري في 18 تشرين الأول 2024».

وتابع البيان: «إلى جانب شكرنا وتقديرنا للدور البطولي والمخلص لقوات البيشمركة البواسل، فإن الثقة الكبيرة والمهمة التي منحها أبطال البيشمركة والناخبون في التصويت الخاص لحزبنا هي مصدر فخر واعتزاز كبيرين لنا».

وأردف: «مثلما أن البيشمركة ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة دفاعاً عن كوردستان في الملاحم الكبرى، ففي هذه الانتخابات أيضاً مرة أخرى قاموا بالدفاع عن كوردستان في الخطوط الأمامية من أجل المزيد من الإعمار والصمود بأصواتهم الواسعة والكثيرة لقائمة حزبنا 190، وبهذا أعطوا البشرى لتحقيق الحزب الديمقراطي الكوردستاني نجاحاً أكبر».

وأضاف أيضاً: «باسم اللجنة العليا للانتخابات لحزبنا، نشكر مجدداً جميع الناخبين الأعزاء في الاقتراع الخاص، وندعو جميع ناخبي كوردستان إلى المشاركة الواسعة في انتخابات يوم غد 20 تشرين الأول لتبقى كوردستان في أياد أمينة».

وحصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 96 ألف صوت من أصوات الناخبين في الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، بينما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 51 ألف صوت.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية