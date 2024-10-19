بـ 96 ألف صوت.. الديمقراطي الكوردستاني يتصدر نتائج التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان

الديمقراطي حصد ضعف أصوات الاتحاد الوطني البالغة 51 ألف صوت

حصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 96 ألف صوت من أصوات الناخبين في الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، بينما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 51 ألف صوت.

وبذلك تكون أصوات قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 190 في الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، تعادل ضعف أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأمس الجمعة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بدأت عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، واستمرت حتى الساعة السادسة مساءً.

ولأول مرة، تمكن الناخبون خارج إقليم كوردستان من الإدلاء بأصواتهم في 8 محافظات أخرى، باستثناء محافظات إقليم كوردستان الأربع.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، بلغ 208.521 ناخباً بنسبة مشاركة بلغت 97 في المئة.

وقال المتحدث باسم المفوضية أيسر ياسين خلال مؤتمرٍ صحفي، إن «نسبة المشاركة في دهوك بلغت 98٪ وأربيل97٪ والسليمانية 97٪ وحلبجة96٪ ونينوى 43٪ وكركوك 56٪ وديالى 62٪، أما الأنبار 8٪، وبغداد الكرخ 79٪، أما بغداد الرصافة 60٪ وواسط 4٪، أما صلاح الدين 54٪».

وتصدرت دهوك المحافظات في نسب المشاركة، وجاءت واسط في المركز الأخير، حيث أعلنت المفوضية إرسال جميع نتائج انتخابات برلمان كوردستان إلى مقرها في بغداد.

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