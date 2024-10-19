ديندار زيباري: انتخابات برلمان كوردستان تخضع لمراقبة على مستوى عال

أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان اقليم كوردستان تخضع لمراقبة محلية ودولية على مستوى عال.

وأوضح ديندار زيباري في بيان له، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024) أن “الانتخابات تعد من الظواهر الحضارية التي تعكس مشاركة المواطنين في السلطة السياسية، ووفقاً للتوصيات والمبادئ الدولية، فإن التصويت الحر لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان هو من الحقوق الأساسية لكل فرد”.

وأشار الى أنه يحق لمليونين و899 ألفاً و615 ناخباً المشاركة في هذه الانتخابات، بينهم 215.960 ناخباً خاصاً، فيما يتنافس 1.191 مرشحاً، بينهم 368 امرأة، على 100 مقعد في البرلمان، منها 5 مخصصة للمسيحيين والتركمان، و30% للنساء.

ونوّه إلى وجود 1.431 مركز اقتراع موزعة على محافظات أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة، مع مشاركة 40.901 موظف في تنظيم العملية.

وشدد على أن “الانتخابات ستتم مراقبتها على مستوى محلي ودولي، بمشاركة 1.830 مراقباً من 16 قنصلية و15 منظمة أجنبية، إلى جانب 109 صحفيين دوليين من 22 وسيلة إعلام دولية و53 حزباً سياسياً، و98 منظمة محلية و43.139 من وكلاء ومراقبي الأحزاب السياسية و9.610 مراقبين محليين موثوقين، كما ستشارك في تغطية العملية (48) وسيلة إعلامية محلية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية