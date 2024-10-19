تقرير أمريكي يفجرها: واشنطن أرسلت سرا جنود كوماندوز إلى إسرائيل

كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية، عن إرسال البنتاغون سرا جنود كوماندوز لإسرائيل “للمشورة في جهود استعادة الرهائن”.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن ضباط استخبارات أمريكيين انضموا لاحقا إلى جنود الكوماندوز في إسرائيل، مشيراً إلى أن 6 طائرات مسيرة من طراز إم-كيو-9 نفذت مهام للمساعدة في تحديد موقع الرهائن.

وفور هجمات 7 أكتوبر، أنشأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فريق عمل، فيما أرسل البنتاغون قوات عمليات خاصة إلى إسرائيل لتقديم المشورة للقوات الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة.

وقدمت الولايات المتحدة لإسرائيل رادارا تخترق موجاته الأرض للمساعدة في تعقب الرهائن وقادة “حماس”.

من الجدير ذكره، أن عدد الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة هو 101، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، وليس هناك معلومات حول عدد الأحياء منهم حتى اللحظة.

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