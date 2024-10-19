السفيرة الأمريكية في بغداد: ندعم انتخابات كوردستان وندعو للابتعاد عن الترهيب

قالت السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، يوم السبت، إن الولايات المتحدة تدعم كافة الجهود لضمان أن تكون انتخابات إقليم كوردستان العراق غدًا حرة ونزيهة.

ودعت، عبر تغريدة على موقع “إكس”، جميع الأحزاب السياسية والقوات الأمنية إلى احترام الدور الحيوي للإعلام والمجتمع المدني في العملية الديمقراطية، والامتناع عن العنف أو الترهيب.

ومن المقرر ان تنطلق يوم غد الاحد انتخابات اقليم كوردستان النيابية العامة بدورتها السادسة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص الذي انتهى يوم امس الجمعة، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام يوم غد الأحد .

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها “كوتا” للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)

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