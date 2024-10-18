انتهاء عملية الاقتراع في التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان وإغلاق صناديق الاقتراع

انتهت عملية الاقتراع في التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان.

وكان مسؤول مكتب أربيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مروان محمد، قال: إن “جميع أجهزة التصويت ستتوقّف عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد”.

وأكد محمد خلال مؤتمرٍ صحفي، أن عمليات الفرز اليدوي ستبدأ بعد توقف أجهزة التصويت مباشرةً.

وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، ويحق لـ215.960 ألف ناخب “القوات الامنية” للادلاء بأصواتهم من خلال 165 مركز للاقتراع.

وبدأت صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، واستمرت حتى الساعة السادسة مساءً.

ولأول مرة، يتمكن الناخبين خارج إقليم كوردستان التصويت، وعدا عن محافظات إقليم كوردستان الأربع، تمكن الناخبين في التصويت الخاص من الإدلاء بأصواتهم في ثماني محافظات أخرى.

وتوزعت مراكز الاقتراع على الشكل التالي:

أربيل والتي تحتضن العدد الأكبر من الأصوات الخاصة، بواقع 62 مركز انتخابي و306 محطة انتخابية.

السليمانية 57 مركز انتخابي و276 محطة اقتراع.

دهوك 33 مركز انتخابي و142 محطة اقتراع.

حلبجة مركز انتخابي واحد و3 محطات للاقتراع.

بغداد – الرصافة، مركز انتخابي واحد و3 محطات اقتراع.

ينوى 4 مراكز انتخابية و5 محطات انتخابية.

ركوك مركز انتخابي واحد ومحطتي اقتراع.

ديالا مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

الأنبار مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

بغداد الكرخ مركزان انتخابيان و8 محطات اقتراع.

واسط مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

وبدأت العملية الانتخابية عند الساعة الـ 7 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

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