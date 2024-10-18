شبكة الانتخابات في العالم العربي: تقييمنا إيجابي للتصويت الخاص بانتخابات كوردستان

أكدت رئيسة بعثة مراقبة شبكة الانتخابات في العالم العربي، كولشان سغلام، أن العملية الانتخابية في إقليم كوردستان تسير بشكل سلس وشفاف، على الرغم من تسجيل “بعض الخروقات الفردية” خلال سير الانتخابات، فيما وصفت تقييم البعثة للعملية الانتخابية بـ”الإيجابي”.

وأضافت سغلام، في حديثها لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024): “الانتخابات حق وواجب، وأهنئ الشعب الكوردي على هذا الحدث الديمقراطي الهام، وآمل أن تعكس النتائج إرادة الناخبين”.

وأوضحت: “رصدنا مخالفات تتعلق بوجود نشاطات دعائية قريبة من مراكز الاقتراع، وهو أمر يتنافى مع القوانين المعمول بها. كما تم تسجيل حالات استخدام غير مسموح به للهواتف المحمولة داخل مراكز التصويت”.

وأضافت: “هناك 1600 مراقب محلي ودولي يشرفون على العملية الانتخابية، من بينهم 53 مراقباً دولياً و30 فريقاً متحركاً، يشملون ممثلين عن دول أوروبية، بالإضافة إلى دول من أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك دول عربية”.

وأشارت سغلام إلى أن “الصناديق فتحت في الوقت المحدد عند الساعة السابعة صباحاً، وكان فريق المراقبين متواجداً قبل بدء عملية الاقتراع لرصد كافة الإجراءات. العملية الانتخابية بدأت بسلاسة في أغلب المراكز، ورصدنا إقبالاً جيداً من الناخبين منذ الساعات الأولى”.

وأكدت سغلام: “الإعلام شريك أساسي في العملية الانتخابية، ولقد لاحظنا وجود مراسلي شبكة رووداو في كل المراكز لتغطية هذا اليوم الانتخابي المهم”.

وتوقعت أن “نسبة الإقبال على التصويت قد تصل إلى ما بين 60% و65% بنهاية اليوم الانتخابي، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة حتى الساعة 11 صباحاً كانت تقدر بحوالي 30%، لكنها ليست دقيقة، وفقاً لسغلام التي ذكرت أن تقييم بعثة المراقبة للعملية “إيجابي”.

واختتمت حديثها قائلة: “لاحظنا تطوراً ملحوظاً في وعي الناخبين والمراقبين مقارنة بالانتخابات السابقة، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً يجب البناء عليه لتحقيق المزيد من الشفافية والديمقراطية في المستقبل”.

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