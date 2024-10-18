مروان محمد: الفرز اليدوي لأصوات الناخبين سيبدأ بعد انتهاء عمليات التصويت مباشرةً

قال مسؤول مكتب أربيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن جميع أجهزة التصويت ستتوقّف عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

مؤكّداً في مؤتمرٍ صحفي، أن عمليات الفرز اليدوي ستبدأ بعد ذلك مباشرةً.

وقال إن عملية التصويت الخاص تمّت بشكلٍ جيد في أربيل وأن 5٪ فقط من أصل 89 ألف 791 ناخباً واجهوا مشاكل في عدم قراءة بصمات الأصابع.

مؤكّداً أن الناخبين الذين لم تقرأ أجهزة التصويت بصماتهم، لن يكونوا مؤهّلين للتصويت مرة أخرى.

وأضاف: بحسب الإحصائيات، فإن نسبة التصويت بأربيل بلغت 70% حتى الساعة 12 ظهراً، ولم يكن هناك سوى بعض المشاكل الفنية القليلة، وتمَّ حلها.

ولفت محمد إلى أن المركز الوحيد في أربيل كانت نسبة التصويت فيه 100%، كان مركز جەژنیکان في قضاء بحركة.

أما بالنسبة للمخالفات، قال مسؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنهم لم يتلقّوا سوى شكويين إثنين، متعلقان بعدم جاهزية كاميرا مراقبة في أحد المراكز، لكنها كانت تعمل.

داعياً جميع الناخبين في التصويت العام بعد غدٍ الأحد، الالتزام بجميع قرارات وتوجيهات المفوضية، بعدم اصطحاب هواتفهم المحمولة لمراكز الاقتراع.

وقال: إنها المرة الأولى التي يتم فيها حظر الهواتف المحمولة داخل مراكز الاقتراع.

وعن النتائج الأولية لعمليات التصويت الخاص، قال محمد: في الساعة السادسة مساءً، عند انتهاء التصويت وتوقف الأجهزة، ستقوم الآلات بطباعة تقرير حول التصويت إلكترونياً وتلقائياً، وتسليم نسخة منه لممثلي الكيانات السياسية، بعدها سيبدأ الفرز اليدوي.

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