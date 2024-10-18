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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مفوضية كركوك: نسبة المشاركة بالتصويت في المحافظة بلغت 50%

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فى :أخبار عــامة
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مفوضية كركوك: نسبة المشاركة بالتصويت في المحافظة بلغت 50%

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، يوم الجمعة، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص في انتخابات برلمان إقليم كوردستان وصلت إلى 50%.

وقال المتحدث باسم المفوضية في كركوك، علي عباس ذياب، لوكالة شفق نيوز، إن “نسبة المشاركة لغاية الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم بلغت 50%، حيث صوّت نحو 250 بين ضابط ومنتسب من وزارتيّ الدفاع والداخلية والبيشمركة، من أصل 488 مصوتاً”.

وأضاف أن “الأجهزة التي استخدمت في الانتخابات أظهرت كفاءة عالية في العمل ولم نسجل أية مشاكل فنية في عملها، وسيتم غلق المركز الانتخابي عند الساعة السادسة وإرسال البيانات عبر جهاز مرتبط بالأقمار الصناعية إلى المركز الوطني في مفوضية الانتخابات”.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، صباح اليوم الجمعة، أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال عناصر قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي للإداء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان إقليم كوردستان في دورته السادسة.

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