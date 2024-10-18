أكتوبر 18, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسلحو الاتحاد الوطني يستولون على المركز الانتخابي في حلبجة

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فى :أخبار عــامة
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مسلحو الاتحاد الوطني يستولون على المركز الانتخابي في حلبجة

كشف مسؤول في قائمة “جبهة الشعب” التي يرأسها لاهور جنگي، بأن مسلحي الاتحاد الوطني الكوردستاني قد استولوا وفرضوا سيطرتهم على مركز الاقتراع بمحافظة حلبجة.

وذكرت وسائل اعلام تابعة لـ جنگي، ان مركز (برهان حاج محمد) الانتخابي في محافظة حلبجة، الذي من المفترض ان يدلي فيه 900 ناخب بأصواتهم، تم الاستيلاء عليه من قبل مجموعة مسلحة تابعة للاتحاد الوطني.

واضافت، لا يمكننا معرفة اعداد المصوتين في هذا المركز الانتخابي، فهم يستولون على المركز بالكامل.

وفي وقت سابق اليوم، إشارات عدة مصادر إعلامية بأن مفوضية الانتخابات ليست لديها أي سلطة في هذا المركز الانتخابي، مطالبة بإلغاء العملية الانتخابية ونتائجها هناك بالكامل بسبب الخروقات.

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