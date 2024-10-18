الفريق سيهاد بارزاني: البيشمركة أحرار في التصويت لمن يريدون

أكد قائد قوات الاسناد الاولى لبيشمركة كوردستان ان قوات البيشمركة أحرار في التصويت لأي حزب سياسي أو مرشح، مؤكداً ان عملية التصويت الخاص تسير بشكل جيد.

وقال الفريق سيهاد بارزاني قائد قوات الاسناد الاولى لبيشمركة كوردستان اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 “أطلب من أخوتي البيشمركة التوجه الى صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم بطريقة سلمية ومنظمة، وان يظهروا ويثبتوا للعالم ان انتخابات إقليم كوردستان كانت عملية ديمقراطية”.

وأدلى قائد قوات الاسناد الاولى لبيشمركة كوردستان الفريق سيهاد بارزاني بصوته في أحد مراكز الاقتراع في أربيل صباح اليوم الجمعة.

وأضاف الفريق سيهاد بارزاني “ان كل عضو من قوات البيشمركة له حرية التصويت لصالح أي جهة سياسية أي مرشح”.

ودعا سيهاد بارزاني المواطنين في إقليم كوردستان الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية بروح الكوردايتي والتصويت في عملية الاقتراع العام يوم الاحد المقبل”.

ولأول مرة، يمكن للناخبين خارج إقليم كوردستان التصويت، عدا عن محافظات إقليم كوردستان الأربع، ويمكن للناخبين في التصويت الخاص الإدلاء بأصواتهم في ثماني محافظات أخرى.

وتوزعت مراكز الاقتراع على الشكل التالي:

أربيل والتي تحتضن العدد الأكبر من الأصوات الخاصة، بواقع 62 مركز انتخابي و306 محطة انتخابية.

السليمانية 57 مركز انتخابي و276 محطة اقتراع.

دهوك 33 مركز انتخابي و142 محطة اقتراع.

حلبجة مركز انتخابي واحد و3 محطات للاقتراع.

بغداد – الرصافة، مركز انتخابي واحد و3 محطات اقتراع.

نينوى 4 مراكز انتخابية و5 محطات انتخابية.

كركوك مركز انتخابي واحد ومحطتي اقتراع.

ديالى مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

الأنبار مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

بغداد الكرخ مركزان انتخابيان و8 محطات اقتراع.

واسط مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

وتبدأ العملية الانتخابية عند الساعة الـ 7 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

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