سربست آميدي: لم أر ممثلي القنصليات والمنظمات الأجنبية بمراكز الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان

أفاد رئيس منظمة عين لمراقبة الانتخابات سربست آميدي، بأن عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان تسير بشكل طبيعي، مستدركاً أنه رغم اعلان أن 14 منظمة أجنبية و14 قنصلية ستراقب الانتخابات، إلا أنه لم ير أياً منها في مراكز الاقتراع.

وقال سربست أميدي، لشبكة رووداو الاعلامية من أحد مراكز الاقتراع بمحافظة دهوك، يوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024): “لقد شكلنا شبكة من منظمات مراقبة الانتخابات التي لها ممثلين في جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات السابقة”، مضيفاً أن “هناك مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاقتراع، لكن المهم في هذه الانتخابات هو تقليل عدد الناخبين في مراكز الاقتراع”.

وأوضح أنه “تم فتح جميع مراكز الاقتراع العشرين في دهوك في الوقت المحدد ولم تكن هناك أي مشاكل، والعملية تسير بشكل طبيعي”.

وأضاف آميدي أن “المفوضية نصت في تعليماتها وضوابطها على عدم اصطحاب الناخب هاتفه المحمول معه إلى مراكز الاقتراع، حتى لا يضغط عليهم للتصويت لحزب معين، ولكن للأسف حدثت مثل هذه الحالات اليوم”.

وأضاف رئيس منظمة عين لمراقبة الانتخابات أن “14 منظمة أجنبية و14 قنصلية تراقب الانتخابات، لكني لم أر أيا منها في مراكز الاقتراع”.

يشار الى أن عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان انطلقت في الساعة السابعة من صباح الجمعة (18 تشرين الاول 2024) وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساء.

ويحق لـ 215.960 شخصاً التصويت في الاقتراع الخاص، فيما تبلغ نسبة التصويت الخاص 7.4% من إجمالي الناخبين في إقليم كوردستان.

مفوضية الانتخابات فتحت 12 مركزاً في المدن العراقية لعناصر القوات الأمنية الذين تكون مهامهم خارج إقليم كوردستان، حيث هناك مراكز اقتراع في كركوك وبغداد وصلاح الدين ونينوى وديالى وواسط والأنبار غير تلك الموجودة في محافظات إقليم كوردستان الأربع.

يذكر أن 13 سفارة لديها 276 مراقباً لمراقبة انتخابات برلمان كوردستان، كما لدى الأمم المتحدة 25 مراقباً والاتحاد الأوروبي لديه 3 مراقبين ومنظمات المجتمع المدني لديها 47 مراقباً ومنظمات مراقبة الانتخابات لديها 1604 مراقباً في يوم الاقتراع.

تم تخصيص 165 مركزاً للتصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في أربيل 62 والسليمانية 57 ودهوك 33 وحلبجة مركزاً واحداً.

بحسب الدوائر الأربع فإن أكبر عدد من الناخبين في الاقتراع الخاص هو في محافظة أربيل بـ 89.791 ناخباً، وهناك 78.661 ناخباً في السليمانية، كما أن هناك 46.556 ناخباً في دهوك، فيما يحق لـ 952 شخصاً التصويت في حلبجة.

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