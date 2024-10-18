محافظ دهوك: عملية التصويت الخاص تجري بشكل جيد وبدون مشاكل

أكد محافظ دهوك ان عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والعسكرية في محافظة دهوك تجري بشكل جيد وطبيعي وسلس، معرباً عن أمله بعد حدوث أية مشاكل فنية لحين الانتهاء من العملية.

وبدأت اليوم عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والعسكرية لانتخابات برلمان كوردستان اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 في الساعة السابعة صباحاً وستستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وقال علي تتر محافظ دهوك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “ان عملية التصويت الخاص تجري بصورة طبيعية وسلسة وبدون مشاكل، وآمل ان تستمر العملية بدون مشاكل حتى الانتهاء منها”.

وأضاف علي تتر “ان نسبة الاقبال على التصويت جيدة والعملية تجري بشكل جيد، وآمل ان تتم عملية التصويت العام أيضا بصورة طبيعية وسلسة وبدون مشاكل في 20 أكتوبر 2024 الجاري”.

ولأول مرة، يمكن للناخبين خارج إقليم كوردستان التصويت، عدا عن محافظات إقليم كوردستان الأربع، ويمكن للناخبين في التصويت الخاص الإدلاء بأصواتهم في ثماني محافظات أخرى.

وتوزعت مراكز الاقتراع على الشكل التالي:

أربيل والتي تحتضن العدد الأكبر من الأصوات الخاصة، بواقع 62 مركز انتخابي و306 محطة انتخابية.

السليمانية 57 مركز انتخابي و276 محطة اقتراع.

دهوك 33 مركز انتخابي و142 محطة اقتراع.

حلبجة مركز انتخابي واحد و3 محطات للاقتراع.

بغداد – الرصافة، مركز انتخابي واحد و3 محطات اقتراع.

نينوى 4 مراكز انتخابية و5 محطات انتخابية.

كركوك مركز انتخابي واحد ومحطتي اقتراع.

ديالى مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

الأنبار مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

بغداد الكرخ مركزان انتخابيان و8 محطات اقتراع.

واسط مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

وتبدأ العملية الانتخابية عند الساعة الـ 7 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

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