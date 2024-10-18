مكتب انتخابات أربيل: لا مشاكل والتصويت يجري بمنتهى السلاسة

اكد مدير مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مروان محمد، اليوم الجمعة، عدم وجود أي مشاكل بعمل المعدات الخاصة بعملية التصويت لانتخابات برلمان كوردستان، مشيرا الى ان عملية التصويت تسير بكل سلاسة.

وقال محمد لـ(باسنيوز): “عملية التصويت تسير بشكل جيد للغاية في أربيل، ولم يتم تسجيل اية خروقات”.

وأضاف “عملية التصويت تجري بمنتهى السلاسة، ولا توجد لدينا أي خلل في المعدات الخاصة بعملية التصويت، ولم نواجه أي مشاكل تذكر في أجهزة قراءة بصمات الأصابع”.

وبخصوص ادخال الهواتف المحمولة للمراكز الانتخابية في السليمانية وحلبجة وهل هناك مثل هذه الحالة في العاصمة أربيل، قال “اننا نسيطر على الوضع تماماً ولن نسمح بدخول أي هاتف محمول الى المراكز الانتخابية، كما انني اتجول وسأزور كل المراكز الانتخابية في أربيل”.

مبيناً بأن “حشود كبيرة من الناخبين يشاركون حالياً في عملية التصويت الخاص، وسيتم نشر احصائيات بعدد ونسب المصوتين لاحقاً”.

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