مسرور بارزاني: الطريق الجديد لا يربط خبات وبردرش فحسب بل يربط محافظات أربيل ودهوك والموصل

أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، إلى أن الطريق المزدوج الجديد بردرش – خبات، لا يربط خبات وبردرش فحسب، بل هو أيضاً طريق اقتصادي يربط بين محافظات أربيل ودهوك والموصل أيضاً.

وجاء ذلك خلال منشور على منصة X قال خلاله: “الطريق المزدوج الجديد بردرش – خبات، لا يربط خبات وبردرش فحسب، بل هو أيضاً طريق اقتصادي يربط بين محافظات أربيل ودهوك والموصل أيضاً”.

وأضاف: “الطريق طوله 35 كم وخصصنا له نحو 100 مليار دينار”.

وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز البنية التحتية في إقليم كوردستان، وضع رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الخميس 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، الحجر الأساس لمشروع طريق بردرش – خبات المزدوج الذي يُعد شرياناً حيوياً لنقل البضائع وحركة الشاحنات بين أربيل، دهوك، والموصل.

وفي كلمته خلال المراسم، أكد رئيس الحكومة على أهمية هذا المشروع في تطوير البنية التحتية للإقليم، خاصة وأن الحكومة عازمة على تحسين شبكة الطرق وتوسيعها بشكل شامل، كما أوضح أن الطريق الجديد سيسهم في حل مشكلة الازدحام المروري والحد من حوادث السير المتكررة.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للوزارات المعنية والقطاع الخاص على تعاونهم لإنجاح هذا المشروع والمشاريع الأخرى، مشيراً إلى مواصلة الجهود الرامية لتقديم خدمات تنموية للمناطق التي تحتاج إلى تطوير، وعلى رأسها بردرش التي تستحق مزيداً من الاهتمام.

وأضاف أن الحكومة أولت عناية فائقة بتطوير البنية التحتية للطرق، مما أسفر عن تقدم ملموس على أرض الواقع، مع وجود مشاريع مستقبلية قيد الإعداد ستعود بالنفع على الإقليم وجميع مواطنينه، مبيناً أن الطريق الرابط بين خبات وبردرش يُعد شرياناً اقتصادياً حيوياً، يربط بين أربيل ودهوك والموصل، كما يخدم حركة الشاحنات التي تنقل البضائع من وإلى الإقليم وباقي أنحاء العراق.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الطريق سبق أن شهد مشاكل عديدة أسفرت عن حوادث مرورية متكررة، ومع تنفيذ المشروع الجديد، تهدف الحكومة إلى توفير طريق آمن وسلس للجميع، داعياً المواطنين كافة للالتزام بقواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتحدث رئيس الحكومة في كلمته، عن أهمية بردرش وموقعها الاستراتيجي، وشدد على حاجتها الملحة للمزيد من المشاريع والخدمات، حيث قال إن ما قُدم لها حتى الآن لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن الحكومة تسعى لتقديم الأفضل مستقبلاً في شتى القطاعات.

وأضاف أن بردرش تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة، حيث يُعتبر موقعها ملائماً للزراعة والصناعة والسياحة، مشيراً إلى أن محاصيل المنطقة، مثل الأرز والبطاطا، باتت رائجة على نطاق واسع داخل كوردستان وخارجها، معرباً عن أمله في زيادة الإنتاج وتحسينه باستخدام التقنيات الحديثة لدعم الاقتصاد المحلي.

كذلك أكد رئيس الحكومة عزم الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ العديد من المشاريع السياحية في المنطقة، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالمجال الصناعي الذي يشهد حالياً تنفيذ عدد من المشاريع، وأعرب عن تفاؤله بازدياد هذه المشاريع تدريجياً، مما سينعكس إيجاباً على عموم المواطنين.

في ختام كلمته، حث رئيس الحكومة الشركة المنفذة على الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية في تنفيذ مشروع الطريق ليكون في خدمة المواطنين وفي وقت قياسي.

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