المفوضية: إعلان النتائج الأولية لانتخابات كوردستان خلال 24 ساعة

ومرحلة الطعون بعد النتائج النهائية

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، أن الإعلان الأولي لنتائج انتخابات برلمان كردستان سيكون خلال 24 ساعة، مشيرة الى أن المصادقة على النتائج تتم بعد انتهاء فترة الطعون.

المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، قالت إن “الإعلان الأولي لنتائج انتخابات برلمان كوردستان سيكون جزئياً خلال 24 ساعة”، لافتة إلى أن “إعلان النتائج الجزئي غير قابل للطعن”.

موضحة ، أن “عملية الإعلان الجزئي تبدأ بعملية فنية خاصة وصولاً إلى النتائج النهائية ويعلنها مجلس المفوضين عندها تبدأ مرحلة الطعون”.

الغلاي أشارت إلى أنه “عند الانتهاء من الطعون تتم المصادقة على النتائج النهائية من قبل مجلس المفوضين والإعلان عنها ونشرها في الموقع الرسمي للمفوضية ووسائل الإعلام”.

هذا فيما أكّد الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزيَّة لانتخابات برلمان كوردستان أيسر ياسين، أن “جميع الأمور الفنية واللوجستية جاهزة لإجراء الانتخابات في التصويت الخاص والعام”.

موضحاً، أن “عمليَّة توزيع المواد والأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية في مراكز الاقتراع تنتهي اليوم الخميس، والتي استمرَّت لـ 3 أيام في عموم محافظات ومدن الإقليم وغيرها، استعداداً لإجراء العملية الانتخابية للتصويت الخاص يوم غد الجمعة، ومن ثم التصويت العام الأحد المقبل”.

مشيراً ، الى أن “عدد الناخبين للتصويت الخاص في عموم محافظات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى العاصمة العراقية بغداد (الكرخ – الرصافة) وأيضاً في نينوى وواسط وصلاح الدين وديالى والأنبار وكركوك يبلغ (215) ألفاً و(960) ناخباً، ويبلغ عدد مراكز التسجيل (109) مراكز، وعدد مراكز الاقتراع (165)، بينما يبلغ عدد محطات الاقتراع (749) محطة”.

ومن المقرر انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان ، ضمن 165 مركز انتخابي ، موزعة على 749 محطة انتخابية.

ولأول مرة، يمكن للناخبين خارج إقليم كوردستان المشاركة في التصويت الخاص والإدلاء بأصواتهم في عدة محافظات عراقية (عدا محافظات إقليم كوردستان).

وتم توزيع مراكز الاقتراع على الشكل التالي:

أربيل – 62 مركز انتخابي و306 محطة انتخابية.

السليمانية – 57 مركز انتخابي و276 محطة اقتراع.

دهوك – 33 مركز انتخابي و142 محطة اقتراع.

حلبجة – مركز انتخابي واحد و3 محطات للاقتراع.

بغداد – الرصافة، مركز انتخابي واحد و3 محطات اقتراع.

نينوى- 4 مراكز انتخابية و5 محطات انتخابية.

كركوك – مركز انتخابي واحد ومحطتي اقتراع.

ديالى- مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

الأنبار- مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

بغداد- الكرخ مركزان انتخابيان و8 محطات اقتراع.

واسط- مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

وتبدأ العملية الانتخابية عند الساعة الـ 7 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

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