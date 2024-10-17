أكثر من 1.4 مليار دولار حجم الاستثمارات في إقليم كوردستان خلال 2024

أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم الاستثمارات في إقليم كوردستان، مشيرة الى ان نسب الاستثمار في القطاع السياحي خلال العام الجاري.

وذكرت الهيئة في بيان: انه “منذ بداية العام الجاري ولغاية 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024، تم منح الاجازات الاستثمارية لـتنفيذ 53 مشروع برأس مال وصل الى 1مليار و413 مليون و650 الف دولار”.

مشيرةً الى ان “ترتيب المشاريع الاستثمارية هو كالتالي:

– السياحة 53.89%.

– الاسكان 18.25%.

– الصناعة 14.51%.

– التجارة 5.80%.

– الزراعة 3.59%.

– التربية والتعليم 2.12%.

– الصحة 1.14%.

– البنوك والخدمات والرياضة والفنون 0.73%.

في السياق ذاته، قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان د. محمد شكري لـ(باسنيوز) “لقد قمنا خلال العام الجاري بإعطاء التراخيص لعدد من المشاريع الاستثمارية المهمة، ومعظمها كانت سياحية وصناعية وزراعية كما ضمت افتتاح عدد من المصانع”.

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