محافظها يطلق خطة متكاملة لإيصال مشاريع الماء لجميع مناطق نينوى

أعلن رئيس الحكومة المحلية في نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الخميس، اعتماد خطة متكاملة هي الأولى من نوعها في المحافظة لضمان إيصال الماء الصالح للشرب إلى مناطق وقرى المحافظة.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة “شفق نيوز”، إنه “أجرى زيارة الى مديرية ماء نينوى بحث فيها سير المشاريع الخاصة بالماء ولاسيما في المناطق البعيدة عن مركز الموصل”.

وأضاف أن “الحكومة المحلية وضعت ولأول مرة خطة متكاملة تتضمن تغطية جميع المناطق خدمة الماء الصالح للشرب”، مبينا أن مشاريع الماء الموجودة حاليا و قيد الإنجاز ستغطي مناطق الموصل وشمالها وشمال شرقها وبعض المناطق في غرب الموصل”.

وتابع بالقول إن المناطق الوحيدة التي تعاني من شحة المياه هي بعض قرى غرب الموصل في ناحية العياضية ومحيطها، مؤكدا أنه سيتم العمل على تخصيص المشاريع الخاصة بالمياه لها قريبا لحل مشكلة شحة الماء فيها.

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