نيجيرفان بارزاني يدعو بغداد لعدم الخشية من تسليح البيشمركة: إنها تدافع عن العراق

دعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الحكومة الاتحادية الى تسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العسكرية في البلاد، مؤكدا أن البيشمركة تدافع عن العراق والاقليم والانسانية جمعاء.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تخرج دورة الضباط الـ29 لقوات البيشمركة من الكلية العسكرية في زاخو، وبلغ عدد الخريجين 792 ضابطا بينهم 50 امرأة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته، إن ما يبعث على السرور أن هذه الدورة تضمنت تخرج 50 ضابطا من النساء بينهن 13 ضابطا من الطائفة الايزيدية وأمراة واحدة من الكاكائية، معربا عن أمله زيادة عدد النساء في صفوف الضباط من قوات البيشمركة في الدورة المقبلة.

وأضاف ان قوات البيشمركة كسرت اسطورة داعش ولم تسمح للتنظيم المتشدد من ان يقترب من كوردستان والبيشمركة ضربت مثالا بالدفاع والتضحية بالنفس.

وأعرب رئيس اقليم كوردستان عن شكره للتحالف الدولي على التعاون وتقديم الدعم والمساعدات للبيشمركة والجيش العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش، واصفا ذلك الدعم بأنه “كان استراتيجيا وحاسماً”.

كما دعا رئيس اقليم كوردستان التحالف الدولي الى مواصلة التنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وشدد ايضا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والحشد الشعبي لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق وخاصة في المناطق المتنازع عليها.

وقال رئيس الاقليم ايضا إن تنظيم داعش ما يزال يشكل خطرا جديا على أمن واستقرار العراق والمنطقة، ومن المهم للغاية أن يستمر التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش.

وتابع نيجيرفان بارزاني “ننتظر من الحكومة الاتحادية ان تقوم بواجبها تجاه البيشمركة من خلال التسليح وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات، ولا تخشى من ذلك، لأن البيشمركة تدافع عن العراق وكوردستان والانسانية جمعاء”.

وجدد رئيس الاقليم في ختام كلمته موقف كوردستان من الأوضاع القائمة في المنطقة، قائلا: ان كوردستان مع إيقاف الحرب ومعالجة جميع الأزمات والمشاكل سلميا، وعدم اقحام العراق في التوتر القائم في المنطقة.

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