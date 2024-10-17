أكثر من 97 ألف ناخب سيحرمون من حق التصويت في انتخابات كوردستان

انتهى الوقت المحدد من مفوضية الانتخابات أمام المواطنين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية البايومترية، التي تعدّ ورقة العبور إلى المراكز للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وتخلف أكثر من 97 ألف ناخب في عموم الدوائر الانتخابية للإقليم عن تسلّم بطاقاتهم، ما يعني حرمانهم من حق التصويت.

ومن المقرر انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان إقليم كوردستان غداً الجمعة، أما التصويت العام فسيجري الأحد بتاريخ 20 تشرين الأول 2024، بعد تأجيلات للعملية دامت لسنتين.

ومن بين مليونين و899 ألف و615 ناخباً يتوزعون على أربع دوائر انتخابية في نطاق كوردستان (أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة)، استعاد مليونان و801 ألف و672 فرداً بطاقاتهم البايومترية، ما يمكّنهم من المشاركة في عملية الاقتراع العام.

وأكد المتحدث باسم إعلام انتخابات برلمان كوردستان، أيسر ياسين، لمنصة الجبال، الخميس، أن “جميع الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، ويبلغ عددهم 215 ألف و960 ناخباً، تسلّموا بطاقاتهم البايومترية”، مستدركاً بأن “97 ألف و893 ناخباً سيحرمون من حق التصويت في الاقتراع العام بسبب عدم استلامهم لبطاقاتهم البايومترية”.

وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات، فإن 22063 ناخباً من أصل 1015667 ناخباً في أربيل سيحرمون من حق التصويت بسبب تخلفهم عن استلام البطاقات الانتخابية، و65297 من بين 1146092 ناخباً في السليمانية وحلبجة سيحرمون من العملية، فيما يبلغ العدد في دهوك 10593 من أصل 737856 ناخباً.

يذكر أنه لأول مرة منذ ثلاثة عقود، حدث تغيير في النظام الانتخابي المتبع بتقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية ( أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة)، وتم توزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر الأربعة على النحو التالي: أربيل (34 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان – السليمانية (38 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان – ودهوك (25 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي، وحلبجة (3 مقاعد كلية) دون أي مقاعد للمكونات.

وسيقوم الناخبون بالتصويت وفق نظام القائمة شبه المفتوحة التي تمكن المصوتين من اختيار الكيان المفضل لديه والمرشح ضمن القائمة بتحديد اسمه أو رمزه على ورقة الاقتراع، كما سيتم اعتماد نظام التمثيل النسبي في اختيار الفائزين بالانتخابات، وهو يعتمد على استخدام طريقة النسبة والتناسب بين عدد المقاعد النيابية وعدد الأصوات التي حصلت عليها الأطراف السياسية المتنافسة.

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