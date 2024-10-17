مالية كوردستان تنشر جدول رواتب الموظفين وتباشر بتوزيعها غداً الجمعة

نشرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، جدول رواتب الموظفين، وأكدت المباشرة بتوزيع رواتب شهر 9 من العام الجاري، يوم غد الجمعة، وتنتهي يوم الخميس المقبل.

وسيتم يوم غد الجمعة، توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين ومتقاعدي البيشمركة.

وبعد غد السبت، سيتم توزيع رواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين.

ويوم الاثنين، سيتم توزيع رواتب هيئات النزاهة والاستثمار والبيئة ومؤسسة إزالة ورفع الألغام وهيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم والمفوضية العليا للانتخابات، وديوان الرقابة المالية وهيئة حقوق الإنسان ورواتب الشؤون الاجتماعية ووزارة الشهداء والمؤنفلين ووزارة المالية والاقتصاد والداخلية والتربية والصحة.

أما يوم الثلاثاء المقبل، فسيتم توزيع رواتب وزارة التربية والداخلية والعدل ومجلس القضاء ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والتجارة والصناعة والثروات الطبيعية والنقل والمواصلات والزراعة والموارد المائية ووزارة البلديات والسياحة ووزارة التخطيط.

كما وسيتم توزيع رواتب وزارة الثقافة والشباب والكهرباء والإعمار والإسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبيشمركة (الديوان والألوية) ووحدات 70 و80، يوم الأربعاء المقبل

اما يوم الخميس فسيتم توزيع رواتب مجلس ومؤسسة الآسايش وقوات الزيرفاني وقيادة الدفاع والطوارئ ومديرية شرطة المؤسسات النفطية ورئاسة البرلمان ورئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء.

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