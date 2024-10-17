اتفاق ينهي الخلافات بين كورك تيليكوم وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية ويمهد لرفع الحظر

أعلنت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، النائبة زهرة البجاري، اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، عن توصل شركة كورك تيليكوم وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى اتفاق ينهي الخلافات القانونية والمالية بين الطرفين، تمهيداً لرفع الحظر عن الشركة واستئناف التواصل بينها وبين شركات الاتصالات الأخرى.

وقالت البجاري في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن “شركة كورك تيليكوم وهيئة الإعلام والاتصالات توصلتا، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات، إلى اتفاق لحل المشكلات المالية والقانونية للشركة، وذلك تمهيداً لرفع الحظر المفروض عليها”.

وأشارت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، إلى أن “الاتفاق ينص على أن تدفع شركة كورك تيليكوم مبلغ مليار و250 مليون دولار لهيئة الإعلام والاتصالات خلال فترة تمتد لست سنوات، وفقاً للتقديرات المتفق عليها بين الجانبين”.

وأضافت أنه “بالمقابل ستقوم هيئة الإعلام برفع جميع القيود والعقوبات المفروضة على الشركة، مما سيؤدي إلى عودة الاتصالات بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال إلى وضعها الطبيعي”.

ولفتت البجاري إلى أنه “بموجب الاتفاق، سيتم تسديد الدفعة الأولى من المبلغ إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الأسبوع المقبل، على أن تقوم الهيئة بعدها بمخاطبة الحكومة لرفع القيود المفروضة على الشركة، مما سيتيح عودة خدمات الشركة بشكل كامل في جميع أنحاء العراق”.

وتعد شركة كورك تيليكوم من الشركات الرائدة في مجال خدمات الهاتف المحمول في العراق، حيث بدأت نشاطها في إقليم كوردستان منذ عام 2000. وفي 17 آب (أغسطس) 2007، حصلت كورك على ترخيص كواحدة من ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف المحمول على مستوى العراق، وتوفر خدماتها حالياً لأكثر من 45 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.

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