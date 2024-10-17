تقرير أمريكي: العراق الرابع عالمياً في انتهاك حرية الانترنت خلال 2024

أشّر تقرير سنوي، صدر الأربعاء، عن منظمة ‹فريدوم هاوس› الأمريكية غير الحكومية، تراجع حرية الانترنت على المستوى العالمي للعام الـ 14 على التوالي.

وشمل تقرير المنظمة، 72 دولة، تُشكل حوالي 87% من مستخدمي الانترنت في العالم، لافتاً إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع الكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالانترنت بالكامل.

وأشار التقرير، الذي غطى الفترة من حزيران / يونيو 2023 ولغاية أيار / مايو 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

ووفقا للتقرير، حصل أكبر انخفاض في حرية الانترنت في قيرغيزستان تليها أذربيجان وبيلاروسيا والعراق، وزيمبابوي، وعلى العكس من ذلك حققت زامبيا أكبر تحسن مع فتح مساحة للنشاط عبر الانترنت.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الانترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الانترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

وأكد التقرير، أن الحكومات في 41 دولة على الأقل حجبت مواقع انترنت استضافت خطابات سياسية واجتماعية ودينية، وفي 25 دولة على الأقل، قيدت الحكومات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال بأكملها.

وعن العراق، نبه التقرير، إلى أن صحفيين وناشطين ومدونين يتعرضون لأعمال عنف بشكل روتيني بالإضافة لعمليات اختطاف وحتى اغتيالات نتيجة منشوراتهم عبر الانترنت.

واستشهد التقرير بحادثة قتل ناشط بارز في منظمات المجتمع المدني في أكتوبر عام 2023 على يد مهاجم مجهول بعد أن شجعت منشوراته على فيسبوك العراقيين على المشاركة في الاحتجاجات.

وصنفت الدول المشمولة بالتقرير، ضمن ثلاث فئات على مستوى حرية الانترنت وهي «حرة» و«حرة جزئياً» و«غير حرة»، ولم تدخل أي دول عربية ضمن قائمة الدول الحرة، لكن لبنان وتونس والمغرب والأردن والعراق وليبيا كانت من الدول المصنفة بأنها «حرة جزئياً»، بينما جرى تصنيف السعودية والإمارات والبحرين ومصر والسودان ضمن الدول «غير الحرة» في مجال حرية الانترنت لعام 2024.

وساهم أكثر من 95 محللاً ومستشاراً في إعداد تقرير منظمة ‹فريدوم هاوس› المعنية بتعزيز قيم الديموقراطية، حيث استخدموا معايير موحدة لقياس درجة حرية الانترنت في كل دولة، وتشمل هذه المعايير 21 مؤشراً يتعلق بالعوائق التي تواجه الوصول إلى الانترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.

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