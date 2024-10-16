نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الرئيس التركي في أنقرة

عقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتماعاً اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة.



ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، وتم استقباله من قبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقر وزارة الخارجية التركية، بحضور رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن.

عقب ذلك استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في القصر الرئاسي الجمهوري التركي.

وكتب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تدوينة بمنصة إكس، تويتر سابقاً: “يسعدني أن ألتقي الرئيس رجب طيب أردوغان مرة أخرى في أنقرة”.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: “تناولت مناقشاتنا مجموعة من القضايا، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق وتركيا”.

https://x.com/IKRPresident/status/1846529422456995856

وكان المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان، دلشاد شهاب، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، أن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، سيتبادل في اجتماعه مع الرئيس التركي الآراء ووجهات النظر بشأن تعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة، ومجموعة قضايا تهم الجانبين.

يذكر أنه في 22 نيسان الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق واقليم كوردستان، بعد نحو 13 عاماً على زيارته السابقة الى البلاد، وفي وقتها كان رئيساً للوزراء.

رافق أردوغان في زيارته وقتها، وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولاط والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

بعد اختتام زيارته إلى بغداد، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مطار أربيل الدولي مساء الاثنين (22 نيسان 2024)، حيث جرى له استقبال من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وكذلك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وكان في استقبال الرئيس التركي في مطار أربيل عدد من المسؤولين في اقليم كوردستان.

وعبر نيجيرفان بارزاني خلال الاجتماع مع اردوغان، في وقتها، عن رغبة إقليم كوردستان في تطوير علاقاته مع الجمهورية التركية في المجالات كافة، مؤكداً أن إقليم كوردستان سيظل كما كان دائماً عامل أمان واستقرار في المنطقة، وأثنى على تعاون ودعم تركيا لإقليم كوردستان في الأوقات الصعبة.

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